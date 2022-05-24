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Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку

Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Горловку и Александровку в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:02

2022-05-24T14:02

2022-05-24T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

украина

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса обстреляли Горловку и Александровку в Донецкой народной республике, выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.20 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 12.55 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика