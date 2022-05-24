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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790325792.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 10.45 обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:52
2022-05-24T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
днр
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Пантелеймоновски со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/lekarstva-1790328792.html
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в мире, пантелеймоновка (горловский район), днр
10:52 24.05.2022 (обновлено: 11:12 24.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Дом, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Пантелеймоновски со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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11:03В мире
ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных лекарств в ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПантелеймоновка (Горловский район)ДНР
 
 
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