https://ria.ru/20220524/obrazovanie-1790339775.html
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования
России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:34
2022-05-24T11:34
2022-05-24T12:34
образование - общество
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, николай патрушев, россия
11:34 24.05.2022 (обновлено: 12:34 24.05.2022)
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования
Секретарь СБ Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования в пользу отечественной