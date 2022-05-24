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Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования - РИА Новости, 24.05.2022
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Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования
России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:34
2022-05-24T12:34
образование - общество
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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образование - общество, николай патрушев, россия
11:34 24.05.2022 (обновлено: 12:34 24.05.2022)
 
Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования

Секретарь СБ Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования в пользу отечественной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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Во всех госуниверситетах России появились проректоры по делам молодежи
 
Образование - ОбществоНиколай ПатрушевРоссия
 
 
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