https://ria.ru/20220524/obrazovanie-1790339775.html

Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования

Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев призвал отказаться от болонской системы образования

России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:34

2022-05-24T11:34

2022-05-24T12:34

образование - общество

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. России следует отказаться от болонской системы образования и вернуться к своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20220517/prorektor-1788941176.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, николай патрушев, россия