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Навального не исключили из списка экстремистов - РИА Новости, 24.05.2022
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Навального не исключили из списка экстремистов
Навального не исключили из списка экстремистов - РИА Новости, 24.05.2022
Навального не исключили из списка экстремистов
Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ив роше
московский городской суд
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", - сказали в суде.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным девятилетний срок в колонии для Навального – теперь ему предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790384795.html
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происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ив роше, московский городской суд
15:53 24.05.2022
 
Навального не исключили из списка экстремистов

Суд не стал исключать Навального из списка экстремистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", - сказали в суде.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным девятилетний срок в колонии для Навального – теперь ему предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 13:41
Навального ждет перевод в колонию строгого режима
 
ПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Ив РошеМосковский городской суд
 
 
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