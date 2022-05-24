https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790429124.html
Навального не исключили из списка экстремистов
Навального не исключили из списка экстремистов - РИА Новости, 24.05.2022
Навального не исключили из списка экстремистов
Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
2022-05-24T15:53
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ив роше
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_0:0:3373:1897_1920x0_80_0_0_8a6aad8984d78e789d628e41b3609b1f.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", - сказали в суде.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным девятилетний срок в колонии для Навального – теперь ему предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.
https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790384795.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947409_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_32b178707c0f3fa0cafdcc927629099e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ив роше, московский городской суд
Навального не исключили из списка экстремистов
Суд не стал исключать Навального из списка экстремистов
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу
", - сказали в суде.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Ранее сегодня Мосгорсуд
признал законным девятилетний срок в колонии для Навального – теперь ему предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.