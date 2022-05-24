https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790429124.html

Навального не исключили из списка экстремистов

Навального не исключили из списка экстремистов - РИА Новости, 24.05.2022

Навального не исключили из списка экстремистов

Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:53

2022-05-24T15:53

2022-05-24T15:53

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

ив роше

московский городской суд

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник признал законным включение Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", - сказали в суде.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Сейчас Навальный отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду. В заключение он попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным девятилетний срок в колонии для Навального – теперь ему предстоит перевод в колонию строгого режима из общего.

https://ria.ru/20220524/navalnyy-1790384795.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ив роше, московский городской суд