https://ria.ru/20220524/nato-1790329912.html

Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО

Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 24.05.2022

Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО

Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:07

2022-05-24T11:07

2022-05-24T12:02

безопасность

финляндия

россия

швеция

нато

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."НАТО – это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".По словам Патрушева, сейчас Финляндию со Швецией "убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности". "Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересуют США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

безопасность, финляндия, россия, швеция, нато, николай патрушев, совет безопасности рф