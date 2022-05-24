https://ria.ru/20220524/nato-1790329912.html
Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО
Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО
Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:07
2022-05-24T11:07
2022-05-24T12:02
безопасность
финляндия
россия
швеция
нато
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расширение военной инфраструктуры НАТО на Финляндию и Швецию Россия воспримет как прямую угрозу и будет обязана реагировать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."НАТО – это никакой не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает автоматическую передачу значительной части своего суверенитета Вашингтону. В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".По словам Патрушева, сейчас Финляндию со Швецией "убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности". "Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель. Воля других народов не интересуют США, хотя, полагаю, многие из жителей этих стран понимают, в какую авантюру их толкают", - отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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безопасность, финляндия, россия, швеция, нато, николай патрушев, совет безопасности рф
11:07 24.05.2022 (обновлено: 12:02 24.05.2022)
Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО
Патрушев пообещал реакцию России при расширении инфраструктуры НАТО на Швецию и Финляндию