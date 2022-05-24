https://ria.ru/20220524/nato-1790329344.html
Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев
Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев
НАТО в качестве идеального сценария для себя видит бесконечно тлеющий конфликт на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:05
2022-05-24T11:05
2022-05-24T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НАТО в качестве идеального сценария для себя видит бесконечно тлеющий конфликт на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Между тем, идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790328510.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев
Патрушев: бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным сценарием для НАТО