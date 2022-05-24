https://ria.ru/20220524/nato-1790329344.html

Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев

Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022

Бесконечный конфликт на Украине был бы идеальным для НАТО, заявил Патрушев

НАТО в качестве идеального сценария для себя видит бесконечно тлеющий конфликт на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. НАТО в качестве идеального сценария для себя видит бесконечно тлеющий конфликт на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Между тем, идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790328510.html

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россия

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр