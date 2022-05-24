11:47 24.05.2022 (обновлено: 12:11 24.05.2022)
Приморец при вспашке поля нашел меч эпохи Троецарствия в Корее
Приморец нашел меч возрастом полторы тысячи лет эпохи Троецарствия в Корее
Меч эпохи Троецарствия
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Житель приморского села Покровка случайно обнаружил меч корейской эпохи Троецарствия, когда пахал поле, находке 1,5 тысячи лет, сообщает музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
"Уникальный артефакт пополнил фонды музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева в минувшую "Ночь в музее". Житель Покровки Октябрьского района Дмитрий Синельников передал меч, случайно обнаруженный на поле после вспашки. Ориентировочно, возраст находки - более 1,5 тысячи лет", - говорится в сообщении.
"При ближайшем рассмотрении оказалось, что это меч эпохи Троецарствия - периода трёх государств, существовавших в южной Маньчжурии и на Корейском полуострове с первого века до нашей эры по седьмой век нашей эры. Переданный артефакт датируется по аналогичным предметам, найденным на Корейском полуострове, пятым – седьмым веками", - заявили в музее.
Отмечается, что меч передадут на консервацию и изучение, в дальнейшем он поступит в музейный фонд РФ и будет направлен на реставрацию. "После необходимых процедур экспонат, скорее всего, пополнит коллекцию оружия в зале "Магия клинка", - говорится в сообщении.
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