https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html

Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"

Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б" - РИА Новости, 24.05.2022

Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"

Российское Минобороны опубликовало ролик, показывающий удар гаубицами "Мста-Б" по украинским военным объектам. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:27

2022-05-24T09:27

2022-05-24T13:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало ролик, показывающий удар гаубицами "Мста-Б" по украинским военным объектам.На видео демонстрируется работа батареи буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра "Мста-Б". Боевой расчет наводит орудия по координатам штаба, заряжает и ведет залповый огонь по команде "333". Она произносится ритмично в три слова в течение нескольких секунд, что позволяет расчетам всех гаубиц подготовиться и выполнить выстрел одновременно.В видео также показано точное поражение целей. На кадрах, снятых с барражирующего в районе украинского военного объекта разведывательного дрона, видно отдельно стоящее здание. В следующую секунду оно поражается прямым попаданием 152-миллиметрового снаряда.Как уточнили в Минобороны, в видео представлены гаубицы и боевые расчеты Западного военного округа. Огонь орудиями ведется на дальностях до 30 километров. Артиллеристы выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.В ведомстве отметили, что ночью противник пытался перегруппироваться, но маневр засекла армейская разведка. Данные были оперативно переданы на пункт управления батареи. В результате несколько украинских военных грузовиков, усиленные бронетехникой, до нового места назначения не добрались.В этой батарее "Мста-Б", уточняют в министерстве, по-настоящему боевые орудия: меньше месяца назад здесь разорвался вражеский снаряд, пострадала станина гаубицы. В ролике показаны отверстия от осколков, которые также попали в механизм заряжания. Никто из расчета не пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/minoborony-1788099659.html

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Поражение военных объектов Украины гаубицами "Мста-Б" Минобороны РФ опубликовало видео, показывающее точное поражение военных объектов Украины гаубицами "Мста-Б" 2022-05-24T09:27 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, россия, мста-б, министерство обороны рф (минобороны рф)