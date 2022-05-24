https://ria.ru/20220524/moshenniki-1790385407.html

Мужчина ради работы на мошенников записал видео с осуждением спецоперации

Мужчина ради работы на мошенников записал видео с осуждением спецоперации - РИА Новости, 24.05.2022

Мужчина ради работы на мошенников записал видео с осуждением спецоперации

Житель Волгограда, чтобы начать работать на украинских телефонных мошенников, записал видео с осуждением военной спецоперации, а затем обманул пенсионерку на 50 РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:43

2022-05-24T13:43

2022-05-24T13:43

происшествия

волгоград

украина

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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Житель Волгограда, чтобы начать работать на украинских телефонных мошенников, записал видео с осуждением военной спецоперации, а затем обманул пенсионерку на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, полицейские в ходе расследования дела о телефонных мошенничествах задержали 18-летнего волгоградца, которого завербовали курьером преступники из Украины, пообещав большой заработок."И чтобы убедиться в его желании работать на них, попросили записать видео, на котором он назовет свои данные, осудит специальную военную операцию и даст согласие совершать мошенничества. Молодой человек выполнил эти условия", - говорится в сообщении.Как отмечается, работодатели шантажировали его этой записью на случай отказа сотрудничать. Парня задержали после того, как он получил 50 тысяч рублей от 92-летней пенсионерки из Волгограда, которой накануне позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что ее внучка совершила ДТП и деньги нужны для непривлечения к ответственности.По данным ГУМВД, против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Во время обыска у него дома были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютер, а также переписка с организаторами преступной группы.

https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html

https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html

волгоград

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, украина