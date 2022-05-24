https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790362996.html

В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии

В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии

В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:44

2022-05-24T12:44

2022-05-24T12:54

в мире

молдавия

игорь додон

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с РФ, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", - сказал Песков журналистам.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски, его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Следственные мероприятия в отношении экс-президента Молдавии во вторник продолжаются уже более пяти часов.

https://ria.ru/20220524/dodon-1790300537.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь додон