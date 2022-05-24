Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790362996.html
В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии
В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии
В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:44
2022-05-24T12:54
в мире
молдавия
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с РФ, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", - сказал Песков журналистам.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски, его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Следственные мероприятия в отношении экс-президента Молдавии во вторник продолжаются уже более пяти часов.
https://ria.ru/20220524/dodon-1790300537.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
12:44 24.05.2022 (обновлено: 12:54 24.05.2022)
 
В Кремле назвали претензии к Додону внутренним делом Молдавии

Пресс-секретарь президента Песков назвал претензии к Додону внутренним делом Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с РФ, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски, его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Следственные мероприятия в отношении экс-президента Молдавии во вторник продолжаются уже более пяти часов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
07:56
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала