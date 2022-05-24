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Соцпартия Молдавии призвала готовиться к протестам - РИА Новости, 24.05.2022
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Соцпартия Молдавии призвала готовиться к протестам
Соцпартия Молдавии призвала готовиться к протестам - РИА Новости, 24.05.2022
Соцпартия Молдавии призвала готовиться к протестам
Власть в Молдавии борется с оппозицией любыми методами, поэтому дипмиссии должны обратить внимание на эту ситуацию, а граждане — готовиться к протестам —... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:13
2022-05-24T11:13
в мире
молдавия
игорь додон
кишинев
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Власть в Молдавии борется с оппозицией любыми методами, поэтому дипмиссии должны обратить внимание на эту ситуацию, а граждане — готовиться к протестам — исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, почетным председателем которой является экс-президент Игорь Додон.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины."Мы обращаемся к аккредитованным в Молдавии дипломатическим миссиям, мы предупреждали о сценариях по дестабилизации, о борьбе с оппозицией, она должны идти без низких атак, без нападений на семьи оппозиционеров, она должна основываться на дебатах, должны иметь правила, но в Молдавии все правила нарушены. Мы призываем дипмиссии обратить внимание на ситуацию. Также призываем граждан готовиться к протестам", - заявил Батрынча.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон в встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну. В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20220505/dodon-1787081590.html
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в мире, молдавия, игорь додон, кишинев
11:13 24.05.2022
 
Соцпартия Молдавии призвала готовиться к протестам

Соцпартия Молдавии заявила о борьбе власти с оппозицией и призвала готовиться к протестам

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Власть в Молдавии борется с оппозицией любыми методами, поэтому дипмиссии должны обратить внимание на эту ситуацию, а граждане — готовиться к протестам — исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, почетным председателем которой является экс-президент Игорь Додон.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
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"Мы обращаемся к аккредитованным в Молдавии дипломатическим миссиям, мы предупреждали о сценариях по дестабилизации, о борьбе с оппозицией, она должны идти без низких атак, без нападений на семьи оппозиционеров, она должна основываться на дебатах, должны иметь правила, но в Молдавии все правила нарушены. Мы призываем дипмиссии обратить внимание на ситуацию. Также призываем граждан готовиться к протестам", - заявил Батрынча.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон в встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну. В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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