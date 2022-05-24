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Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
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Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян
Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:51
2022-05-24T16:56
в мире
вакцина moderna
оспа обезьян
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян."Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне", - написала она в Twitter.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, вакцина moderna, оспа обезьян
16:51 24.05.2022 (обновлено: 16:56 24.05.2022)
 
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян

Moderna заявила о доклинических исследованиях вакцины против оспы обезьян

© AP Photo / John LocherВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / John Locher
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян.
"Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне", - написала она в Twitter.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
В миреВакцина ModernaОспа обезьян
 
 
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