https://ria.ru/20220524/moderna-1790444010.html
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян
Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:51
2022-05-24T16:51
2022-05-24T16:56
в мире
вакцина moderna
оспа обезьян
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян."Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне", - написала она в Twitter.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцина moderna, оспа обезьян
16:51 24.05.2022 (обновлено: 16:56 24.05.2022)
Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян
Moderna заявила о доклинических исследованиях вакцины против оспы обезьян