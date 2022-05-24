https://ria.ru/20220524/moderna-1790444010.html

Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян

Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы обезьян

Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:51

2022-05-24T16:51

2022-05-24T16:56

в мире

вакцина moderna

оспа обезьян

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян."Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне", - написала она в Twitter.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вакцина moderna, оспа обезьян