https://ria.ru/20220524/model-1790513188.html

Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник

Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник - РИА Новости, 24.05.2022

Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник

Модель, сбившая на Range Rover четвероклассника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела, сообщил РИА Новости во вторник источник в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:35

2022-05-24T23:35

2022-05-24T23:36

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Модель, сбившая на Range Rover четвероклассника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах."В отношении девушки проводится проверка. Она может стать фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Пока же на нее составлен лишь административный протокол по статье 12.27 КоАП", - сказал собеседник агентства.Официально об аварии накануне сообщали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Позже это подтвердила и столичная прокуратура, отметив, что подразделение ведомства по Центральному округу столицы "контролирует установление всех обстоятельств ДТП".Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, авария произошла в понедельник около трех часов дня у дома 28 по Хамовническому валу – это район Хамовники, один из самых престижных и дорогих в Москве."Девушка 27 лет за рулем Land Rover напротив 28-го дома сбила десятилетнего мальчика, ученика четвертого класса, ехавшего на велосипеде на тренировку по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок на "скорой" отправлен в Морозовскую больницу", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220505/dtp-1787079702.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия