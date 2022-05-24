https://ria.ru/20220524/model-1790513188.html
Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник
Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник - РИА Новости, 24.05.2022
Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник
Модель, сбившая на Range Rover четвероклассника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела, сообщил РИА Новости во вторник источник в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:35
2022-05-24T23:35
2022-05-24T23:36
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Модель, сбившая на Range Rover четвероклассника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах."В отношении девушки проводится проверка. Она может стать фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Пока же на нее составлен лишь административный протокол по статье 12.27 КоАП", - сказал собеседник агентства.Официально об аварии накануне сообщали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Позже это подтвердила и столичная прокуратура, отметив, что подразделение ведомства по Центральному округу столицы "контролирует установление всех обстоятельств ДТП".Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, авария произошла в понедельник около трех часов дня у дома 28 по Хамовническому валу – это район Хамовники, один из самых престижных и дорогих в Москве."Девушка 27 лет за рулем Land Rover напротив 28-го дома сбила десятилетнего мальчика, ученика четвертого класса, ехавшего на велосипеде на тренировку по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок на "скорой" отправлен в Морозовскую больницу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220505/dtp-1787079702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
23:35 24.05.2022 (обновлено: 23:36 24.05.2022)
Сбившей ребенка в Москве модели грозит уголовное дело, считает источник
Модель, сбившая на Range Rover школьника в Москве, может стать фигуранткой уголовного дела
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Модель, сбившая на Range Rover четвероклассника в центре Москвы, может стать фигуранткой уголовного дела, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"В отношении девушки проводится проверка. Она может стать фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Пока же на нее составлен лишь административный протокол по статье 12.27 КоАП", - сказал собеседник агентства.
Официально об аварии накануне сообщали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
. Позже это подтвердила и столичная прокуратура, отметив, что подразделение ведомства по Центральному округу столицы "контролирует установление всех обстоятельств ДТП".
Как уточнил РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, авария произошла в понедельник около трех часов дня у дома 28 по Хамовническому валу – это район Хамовники, один из самых престижных и дорогих в Москве.
"Девушка 27 лет за рулем Land Rover напротив 28-го дома сбила десятилетнего мальчика, ученика четвертого класса, ехавшего на велосипеде на тренировку по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок на "скорой" отправлен в Морозовскую больницу", - сказал собеседник агентства.