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Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/minoborony-1790505880.html
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах - РИА Новости, 24.05.2022
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах
Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:46
2022-05-24T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 миллионов человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
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в мире, украина, оон, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:46 24.05.2022 (обновлено: 22:52 24.05.2022)
 
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах

Минобороны России назвало гуманитарную ситуацию на Украине близкой к критической

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 миллионов человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 21:32Специальная военная операция на Украине
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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