https://ria.ru/20220524/minoborony-1790505880.html
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах - РИА Новости, 24.05.2022
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах
Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:46
2022-05-24T21:46
2022-05-24T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 миллионов человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
https://ria.ru/20220521/provokatsiya-1789957290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:46 24.05.2022 (обновлено: 22:52 24.05.2022)
Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах
Минобороны России назвало гуманитарную ситуацию на Украине близкой к критической