https://ria.ru/20220524/minoborony-1790505880.html

Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах

Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах - РИА Новости, 24.05.2022

Минобороны заявило о критической ситуации в подконтрольных Киеву регионах

Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:46

2022-05-24T21:46

2022-05-24T22:52

специальная военная операция на украине

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национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине голодают 8,7 миллионов человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20220521/provokatsiya-1789957290.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, оон, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев