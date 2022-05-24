https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790291637.html

Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома

Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома - РИА Новости, 24.05.2022

Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома

Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:20

2022-05-24T03:20

2022-05-24T09:51

специальная военная операция на украине

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РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили.По их словам, в частности, были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области."Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать. То есть если люди начали уборку территорий своего дома, простые люди, гражданские, они поднимают шифер, срабатывает граната, она детонирует. Поэтому просим местных, чтобы они были очень осторожны", - рассказал луганский казак.По его словам, "местным жителям кидали в подвалы бутылки с бензином местные националисты, они довольно активно запугивали всех ради своей корысти".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html

https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790290176.html

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"Активно запугивали людей" – казак из армии ЛНР о действиях ВСУ в поселке Рубцы Украинские военные при отступлении заминировали клуб и жилые дома в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области, рассказал РИА Новости казак из состава армии ЛНР. 2022-05-24T03:20 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, донбасс