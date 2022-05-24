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Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/minirovanie-1790291637.html
Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома
Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома - РИА Новости, 24.05.2022
Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома
Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:20
2022-05-24T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
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РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили.По их словам, в частности, были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области."Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать. То есть если люди начали уборку территорий своего дома, простые люди, гражданские, они поднимают шифер, срабатывает граната, она детонирует. Поэтому просим местных, чтобы они были очень осторожны", - рассказал луганский казак.По его словам, "местным жителям кидали в подвалы бутылки с бензином местные националисты, они довольно активно запугивали всех ради своей корысти".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/doroga-1790296611.html
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"Активно запугивали людей" – казак из армии ЛНР о действиях ВСУ в поселке Рубцы
Украинские военные при отступлении заминировали клуб и жилые дома в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области, рассказал РИА Новости казак из состава армии ЛНР.
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в мире, украина, россия, донбасс
03:20 24.05.2022 (обновлено: 09:51 24.05.2022)
 
Луганские казаки рассказали, что ВСУ при отступлении минируют жилые дома

Луганские казаки рассказали, что украинские боевики при отступлении минируют жилые дома

Читать ria.ru в
РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Луганские казаки из состава армии ЛНР, которые действуют на севере ДНР, рассказали РИА Новости, что украинские военные заминировали социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах, откуда отступили.
По их словам, в частности, были заминированы несколько домов и клуб в поселке Рубцы на границе ДНР и Харьковской области.
Саперы народной милиции ЛНР проводят разминирование железнодорожных путей в районе станции Рубцы - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:21Специальная военная операция на Украине
Украинские военные при отступлении минируют объекты железной дороги
"Местные жители смотрят, что там какое-то непонятное устройство, вызывают нас, мы видим, что там примитивное, но довольно действующее взрывное устройство, которое можно просто сделать, но не так просто разминировать. То есть если люди начали уборку территорий своего дома, простые люди, гражданские, они поднимают шифер, срабатывает граната, она детонирует. Поэтому просим местных, чтобы они были очень осторожны", - рассказал луганский казак.
По его словам, "местным жителям кидали в подвалы бутылки с бензином местные националисты, они довольно активно запугивали всех ради своей корысти".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
02:01
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
 
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