https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790390819.html

Мезенцев: в поисках нового важно не потерять накопленного

Мезенцев: в поисках нового важно не потерять накопленного - РИА Новости, 24.05.2022

Мезенцев: в поисках нового важно не потерять накопленного

Сотрудничество России и Белоруссии строится не только на экономической основе, но и на общей исторической памяти народов, поэтому при поиске новых смыслов... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:00

2022-05-24T14:00

2022-05-24T14:00

союзное государство

россия

белоруссия

совет федерации рф

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии строится не только на экономической основе, но и на общей исторической памяти народов, поэтому при поиске новых смыслов необходимо не потерять накопленного, заявил во вторник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на открытии международного форума "Новые смыслы новой реальности", проходящего на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Нам надо подумать о том, чтобы сохранить наши старые смыслы, не отрицая того, что поиск новых тоже необходим. Если говорить о старых смыслах в международном плане, то это уважение к партнеру, к представлению им своих национальных интересов и своей позиции, уважение к человеку, к его правам на спокойную жизнь – без навязывания ему античеловеческих моделей. Мы сегодня готовы быть более сплоченными, добиваться конкурентоспособности наших товаров и поиска своего места на новых рынках в условиях новой реальности. Но мы также понимаем, что экономика отнюдь не исчерпывающее поле нашего сотрудничества. Нас объединяет единая история, отличает особая память, уникальная единая позиция уважения к воинам Великой Отечественной войны, к подвигу советского солдата и Красной Армии, что неизменно подтверждают наши национальные лидеры", - сказал Мезенцев.Он также выразил уверенность, что абсолютное большинство граждан России и Белоруссии, несмотря на давление Запада, отвергают попытки размыть наши общие ценности."Разумеется, компьютер, смартфон, право поехать туда, куда ты хочешь, это очень важное дополнение сегодняшнего дня по отношению к советской модели. Но они совершенно не замещают всемирно принятые ценности: гордость, уважение к старшим, к своей истории, недопустимость унижения под внешним давлением… Для людей важно понимание того, что ты причастен к великому отечеству. И, если, отдавая должное комфорту, мы будем сохранять в себе большое, мы будем сильнее", - подчеркнул госсекретарь.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.

https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789552570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, совет федерации рф, дмитрий мезенцев