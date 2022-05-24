https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790334325.html

Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции

Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции - РИА Новости, 24.05.2022

Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции

Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:18

2022-05-24T11:18

2022-05-24T11:38

союзное государство

белоруссия

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы говорим о сплоченности Белоруссии и России не как ответ на неправильные, необоснованные, несправедливые санкции, которые по отношению к нашим странам применяются Западом. Мы говорим о сплочённости, о желании взаимодействовать, расширять масштаб этого взаимодействия, формировать модель будущего с Беларусью, как выбор народов, как линия и модель, определенная президентами наших стран", - сказал Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности".Госсекретарь добавил, что ответом на "давление Запада являются новые программы по импортозамещению, новое формирование производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров".Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.

https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, совет федерации рф