Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220524/mezentsev-1790334325.html
Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции
Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции - РИА Новости, 24.05.2022
Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции
Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:18
2022-05-24T11:38
союзное государство
белоруссия
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618895_0:55:3108:1804_1920x0_80_0_0_ee253782111a1dd266669b195154a227.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы говорим о сплоченности Белоруссии и России не как ответ на неправильные, необоснованные, несправедливые санкции, которые по отношению к нашим странам применяются Западом. Мы говорим о сплочённости, о желании взаимодействовать, расширять масштаб этого взаимодействия, формировать модель будущего с Беларусью, как выбор народов, как линия и модель, определенная президентами наших стран", - сказал Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности".Госсекретарь добавил, что ответом на "давление Запада являются новые программы по импортозамещению, новое формирование производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров".Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.
https://ria.ru/20220523/integratsiya-1790171466.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618895_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_68deee6125552a9e75504a7e1ba949da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, совет федерации рф
11:18 24.05.2022 (обновлено: 11:38 24.05.2022)
 

Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы говорим о сплоченности Белоруссии и России не как ответ на неправильные, необоснованные, несправедливые санкции, которые по отношению к нашим странам применяются Западом. Мы говорим о сплочённости, о желании взаимодействовать, расширять масштаб этого взаимодействия, формировать модель будущего с Беларусью, как выбор народов, как линия и модель, определенная президентами наших стран", - сказал Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:43Союзное государство
Путин рассказал об интеграции России и Белоруссии
Госсекретарь добавил, что ответом на "давление Запада являются новые программы по импортозамещению, новое формирование производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала