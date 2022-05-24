11:18 24.05.2022 (обновлено: 11:38 24.05.2022)
Мезенцев: сплоченность Белоруссии и РФ не является ответом на санкции
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сплоченность Белоруссии и России не является ответом на западные санкции, расширение взаимодействия двух стран - выбор народов, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы говорим о сплоченности Белоруссии и России не как ответ на неправильные, необоснованные, несправедливые санкции, которые по отношению к нашим странам применяются Западом. Мы говорим о сплочённости, о желании взаимодействовать, расширять масштаб этого взаимодействия, формировать модель будущего с Беларусью, как выбор народов, как линия и модель, определенная президентами наших стран", - сказал Мезенцев в ходе международного форума "Новые смыслы новой реальности".
Госсекретарь добавил, что ответом на "давление Запада являются новые программы по импортозамещению, новое формирование производственных цепочек, привлечение в том числе молодых инженерных кадров".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня". Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям.