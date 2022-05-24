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Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в "Теплосети" - РИА Новости, 24.05.2022
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Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в "Теплосети"
Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в "Теплосети" - РИА Новости, 24.05.2022
Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в "Теплосети"
Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в городском предприятии "Теплосеть", заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:28
2022-05-24T11:35
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в городском предприятии "Теплосеть", заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко."Мелитопольское предприятие "Теплосеть" обеспечивает отоплением жителей города. Директор имела доступ к расчетному счету предприятия и вывела огромную сумму - порядка миллиона гривен. Она просто их украла у жителей города, украла у коммунального предприятия. Сейчас идет следствие, будет возбуждено уголовное дело", - сказала Данильченко.По ее словам, бывшие украинские власти также "пытались с помощью диверсии блокировать работу наших коммунальных предприятий". "Бывший директор коммунального предприятия "Чистота", перед тем как сбежать из города, проник на территорию, вывел из строя большую часть техники, которая нужна была для уборки города, попытался ее поджечь и украл служебный автомобиль. Ему помешала служба охраны", - рассказала и.о. главы военно-гражданской администрации.Дальниченко сообщила, что технику восстановили, сейчас город убирается. "Видимо, бывший директор предприятия хотел, чтобы город погряз в грязи и мусоре. Это просто подлость, абсолютная подлость со стороны гнусного человека, который позволил себе такие выходки", - отметила она.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220524/melitopol-1790309653.html
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в мире, мелитополь
10:28 24.05.2022 (обновлено: 11:35 24.05.2022)
 
Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в "Теплосети"

Мэр Мелитополя Данильченко рассказала о расследовании хищения в "Теплосети"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Власти Мелитополя расследуют хищение миллиона гривен в городском предприятии "Теплосеть", заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.
"Мелитопольское предприятие "Теплосеть" обеспечивает отоплением жителей города. Директор имела доступ к расчетному счету предприятия и вывела огромную сумму - порядка миллиона гривен. Она просто их украла у жителей города, украла у коммунального предприятия. Сейчас идет следствие, будет возбуждено уголовное дело", - сказала Данильченко.
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По ее словам, бывшие украинские власти также "пытались с помощью диверсии блокировать работу наших коммунальных предприятий". "Бывший директор коммунального предприятия "Чистота", перед тем как сбежать из города, проник на территорию, вывел из строя большую часть техники, которая нужна была для уборки города, попытался ее поджечь и украл служебный автомобиль. Ему помешала служба охраны", - рассказала и.о. главы военно-гражданской администрации.
Дальниченко сообщила, что технику восстановили, сейчас город убирается. "Видимо, бывший директор предприятия хотел, чтобы город погряз в грязи и мусоре. Это просто подлость, абсолютная подлость со стороны гнусного человека, который позволил себе такие выходки", - отметила она.
Читайте полный текст интервью >>
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