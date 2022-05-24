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"У них был другой алфавит". Что на самом деле создали Кирилл и Мефодий

"У них был другой алфавит". Что на самом деле создали Кирилл и Мефодий - РИА Новости, 24.05.2022

"У них был другой алфавит". Что на самом деле создали Кирилл и Мефодий

Православные отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Все знают, что они создали славянскую азбуку — кириллицу. Однако это не совсем так. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:00

2022-05-24T08:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Все знают, что они создали славянскую азбуку — кириллицу. Однако это не совсем так. О том, у кого какой был алфавит, — в материале РИА Новости.То ли греки, то ли болгарыУдивительно, но даже настоящие имена братьев неизвестны. Монашеские — Кирилл и Мефодий — дали им в юности. А Кирилл незадолго до кончины принял схиму (высшая иноческая ступень), еще раз сменив имя — на Константина.Братья родились в городе Салоники (северо-восток современной Греции). Однако насчет их происхождения ученые спорят. Одни говорят, что святые были выходцами из племени драговитов, предков современных македонян. На это указывает их блестящее владение славянским языком.Другие считают Кирилла и Мефодия болгарами. Этот народ сформировался в результате смешения тюркского племени булгаров, пришедших с Восточного Приазовья, с местными славянами. Болгарское царство достигло пика могущества как раз в IX веке.В Византийской империи многие знали болгарский язык. Отсюда третья, самая распространенная версия: Кирилл и Мефодий — греки. В их житиях говорится, что родились они в семье чиновника.Большинство ученых согласны с этим. Но уверенным на сто процентов быть нельзя — слишком мало данных.Сломали вековые устоиКирилла и Мефодия часто называют просветителями славян. Но это в православном мире. Католики, например, говорят о них ни много ни мало как о покровителях Европы. Действительно, святые, по сути, были христианскими миссионерами для половины континента.К IX веку славянские племена заселили всю Центральную и Восточную Европу, а также половину Балкан. Образовались их первые государства. Самой влиятельной была Великая Моравия (на территории современных Венгрии, Словакии, Чехии и Польши), чей князь Ростислав в 862-м отправил к византийскому императору посольство."Наш народ, — говорилось в послании к Михаилу III, — отверг язычество и содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на родном языке. Другие страны, увидя это, пожелают идти за нами. Посему, владыко, пошли к нам такового епископа и учителя, ведь от вас во все страны добрый закон исходит".Греческий правитель направил в Моравию Кирилла и Мефодия. Те разработали новую азбуку и стали переводить на славянский язык Священное Писание. Тем самым они совершили настоящую революцию: до этого в Европе считали, что нести слово Божие дозволено лишь на трех языках — иврите, греческом и латыни.Легаты папы римского, которые соперничали с братьями за сферу влияния, обвинили их в молитвах на неосвященном языке и создании нового учения о Святом Духе. Последнее, как выяснилось позже, было клеветой.Многочисленные препоны не помешали миссии: в 866-м появилась Библия на славянском. Просветители выполнили крайне сложную задачу: не просто изобрели алфавит, а создали особый религиозный язык — церковнославянский. На нем и сегодня служат в Русской православной церкви.Парадный вариантВпрочем, если современный священник откроет моравское Евангелие IX века, то ничего в нем не разберет. Дело в том, что у славян было две системы написания. Одна — кириллица, названная по имени одного из братьев, вторая — глаголица.Долгое время именно глаголицу считали истинным языком славян: утверждали, будто в ее основе лежат древние славянские руны — черты и резы. Однако эту теорию опровергли. В XX веке предположили, что глаголица возникла после кириллицы. Но сохранившиеся литературные памятники свидетельствуют об обратном.В последние годы все больше специалистов приходят к выводу: святые Константин и Мефодий изобрели именно глаголицу."В этом не приходится сомневаться. У нас накопилось много данных в пользу этой версии", — отмечает ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ Алексей Гиппиус.По его словам, если кириллица основана на греческом алфавите, то у глаголицы собственные знаки. То есть миссионеры придумали специальный богослужебный алфавит, воспользовавшись, в частности, древнееврейской и самаритянской азбуками.А то, что мы называем кириллицей, — результат коллективного творчества учеников Кирилла и Мефодия. После смерти Мефодия в 885-м их изгнали из Великой Моравии. Зато радушно приняли в Болгарии."Однако условия там были принципиально иными. У болгар преобладала греческая традиция. И, по-видимому, местная знать, не имея ничего против славянского языка в богослужении, делала ставку на греческое письмо", — поясняет Алексей Гиппиус.Так возник компромиссный вариант: глаголический алфавит на манер византийского уставного письма. А со временем "парадная азбука" превратилась в общеупотребительную и в X веке вместе с болгарскими миссионерами попала на Русь. Ее назвали в честь равноапостольного просветителя Кирилла — хотя он изобрел не совсем это.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

салоники, греция, венгрия, русская православная церковь, высшая школа экономики (вшэ), аналитика - религия и мировоззрение