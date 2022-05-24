10:42 24.05.2022 (обновлено: 11:45 24.05.2022)
Россия работает над импортозамещением медоборудования, заявила Скворцова
Глава ФМБА Скворцова: Россия работает над импортозамещением медоборудования
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Никто из зарубежных стран не отказывает в поставках медоборудования в Россию, но работа по импортозамещению все равно идет, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке, и есть разные вектора ввоза", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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При этом она отметила, что ФМБА начало работу с постоянными стратегическими партнерами – "Росатомом", "Ростехом", Минпромторгом по поводу импортозамещения наиболее значимых медицинских приборов, в том числе с улучшенными качествами.