https://ria.ru/20220524/medoborudovanie-1790322301.html

Россия работает над импортозамещением медоборудования, заявила Скворцова

Россия работает над импортозамещением медоборудования, заявила Скворцова - РИА Новости, 24.05.2022

Россия работает над импортозамещением медоборудования, заявила Скворцова

Никто из зарубежных стран не отказывает в поставках медоборудования в Россию, но работа по импортозамещению все равно идет, заявила глава Федерального... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:42

2022-05-24T10:42

2022-05-24T11:45

экономика

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Никто из зарубежных стран не отказывает в поставках медоборудования в Россию, но работа по импортозамещению все равно идет, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке, и есть разные вектора ввоза", - сказала Скворцова на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.При этом она отметила, что ФМБА начало работу с постоянными стратегическими партнерами – "Росатомом", "Ростехом", Минпромторгом по поводу импортозамещения наиболее значимых медицинских приборов, в том числе с улучшенными качествами.

https://ria.ru/20220513/lekarstva-1788365451.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия