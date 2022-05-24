https://ria.ru/20220524/med-1790399982.html

Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера

Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера - РИА Новости, 24.05.2022

Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера

Новый способ отвода тепла от печатных плат может резко увеличить эффективность охлаждения электроники. К таким выводам пришли исследователи из американских... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

наука

технологии

компьютерные технологии

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый способ отвода тепла от печатных плат может резко увеличить эффективность охлаждения электроники. К таким выводам пришли исследователи из американских университетов Иллинойса и Беркли.Давняя проблема практически любой сложной электроники связана с ее нагревом, точнее, область контакта радиатора и поверхности чипов. Ученые применили специальное покрытие из поли-пара-ксилилена — диэлектрический материал, часто используемый в качестве средства для защиты от окисления и другого воздействий окружающей среды. Поверх этого слоя была медь, покрывшая поверхность чипа со всех сторон.Результаты эксперимента показали, что такой метод справляется с отводом тепла лучше привычных методов даже без радиатора. Испытания показали, что эффективность теплоотвода может повышаться на 740 процентов.Впрочем, до внедрения разработки в реальную электронику пока далеко. Исследователям предстоит выяснить насколько покрытие устойчиво в сложных схемах, под высоким напряжением и в агрессивной среде.

https://ria.ru/20220328/kompyuter-1780381212.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, компьютерные технологии