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Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера - РИА Новости, 24.05.2022
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Наука
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Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера
Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера - РИА Новости, 24.05.2022
Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера
Новый способ отвода тепла от печатных плат может резко увеличить эффективность охлаждения электроники. К таким выводам пришли исследователи из американских... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:26
2022-05-24T14:26
наука
технологии
компьютерные технологии
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый способ отвода тепла от печатных плат может резко увеличить эффективность охлаждения электроники. К таким выводам пришли исследователи из американских университетов Иллинойса и Беркли.Давняя проблема практически любой сложной электроники связана с ее нагревом, точнее, область контакта радиатора и поверхности чипов. Ученые применили специальное покрытие из поли-пара-ксилилена — диэлектрический материал, часто используемый в качестве средства для защиты от окисления и другого воздействий окружающей среды. Поверх этого слоя была медь, покрывшая поверхность чипа со всех сторон.Результаты эксперимента показали, что такой метод справляется с отводом тепла лучше привычных методов даже без радиатора. Испытания показали, что эффективность теплоотвода может повышаться на 740 процентов.Впрочем, до внедрения разработки в реальную электронику пока далеко. Исследователям предстоит выяснить насколько покрытие устойчиво в сложных схемах, под высоким напряжением и в агрессивной среде.
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технологии, компьютерные технологии
14:26 24.05.2022
 

Раскрыт лучший способ охлаждения компьютера

© Depositphotos / IgorVetushkoСотрудник мастерской во время ремонта компьютера
Сотрудник мастерской во время ремонта компьютера - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый способ отвода тепла от печатных плат может резко увеличить эффективность охлаждения электроники. К таким выводам пришли исследователи из американских университетов Иллинойса и Беркли.
Давняя проблема практически любой сложной электроники связана с ее нагревом, точнее, область контакта радиатора и поверхности чипов. Ученые применили специальное покрытие из поли-пара-ксилилена — диэлектрический материал, часто используемый в качестве средства для защиты от окисления и другого воздействий окружающей среды. Поверх этого слоя была медь, покрывшая поверхность чипа со всех сторон.
Результаты эксперимента показали, что такой метод справляется с отводом тепла лучше привычных методов даже без радиатора. Испытания показали, что эффективность теплоотвода может повышаться на 740 процентов.
Впрочем, до внедрения разработки в реальную электронику пока далеко. Исследователям предстоит выяснить насколько покрытие устойчиво в сложных схемах, под высоким напряжением и в агрессивной среде.
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НаукаТехнологиикомпьютерные технологии
 
 
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