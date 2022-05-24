https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей - РИА Новости, 24.05.2022
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей
Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков считает своей первой задачей сохранить кадровый потенциал ведомства. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:52
2022-05-24T13:52
2022-05-24T14:25
политика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков считает своей первой задачей сохранить кадровый потенциал ведомства.Во вторник профильные комитеты Совфеда поддержали его кандидатуру, в среду на пленарном заседании пройдут консультации по поводу утверждения Куренкова на министерский пост.Отвечая на вопрос сенаторов, какими он видит первые задачи на посту главы МЧС, Куренков ответил: "Первое - не развалить, разобраться с кадровой работой".По его мнению, также важно сохранить профессионалов в составе министерства.Вице-спикер Совфеда, экс-замглавы МЧС Юрий Воробьев пожелал Куренкову успеха на консультациях, которые пройдут на заседании палаты в среду.Ранее президент РФ внес кандидатуру Куренкова для обсуждения в Совет Федерации. По мнению Воробьева, решение главы государства связано с профессиональными качествами Куренкова.
https://ria.ru/20220524/mchs-1790362130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, александр куренков (мчс)
13:52 24.05.2022 (обновлено: 14:25 24.05.2022)
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей
Кандидат на пост главы МЧС Куренков назвал сохранение кадрового потенциала главной задачей