https://ria.ru/20220524/mchs-1790362130.html
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 24.05.2022
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:41
2022-05-24T12:41
2022-05-24T14:06
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции, сообщил Дмитрий Песков."Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли президент представить Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков ответил, что "пока точных планов на этот счет нет", это будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.Как сообщил в понедельник РИА источник в верхней палате парламента, президент внес кандидатуру на пост главы ведомства для рассмотрения сенаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что глава государства внес на рассмотрение СФ кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС.
https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html
https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, александр куренков (мчс)
12:41 24.05.2022 (обновлено: 14:06 24.05.2022)
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Пресс-секретарь Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.
Президент России Владимир Путин
хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции, сообщил Дмитрий Песков.
"Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - сказал он журналистам.
На вопрос, планирует ли президент представить Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков ответил, что "пока точных планов на этот счет нет", это будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.
Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.
Как сообщил в понедельник РИА источник в верхней палате парламента, президент внес кандидатуру на пост главы ведомства для рассмотрения сенаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что глава государства внес на рассмотрение СФ кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
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