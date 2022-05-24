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Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 24.05.2022
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Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 24.05.2022
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:41
2022-05-24T14:06
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции, сообщил Дмитрий Песков."Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли президент представить Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков ответил, что "пока точных планов на этот счет нет", это будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.Как сообщил в понедельник РИА источник в верхней палате парламента, президент внес кандидатуру на пост главы ведомства для рассмотрения сенаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что глава государства внес на рассмотрение СФ кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС.
https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html
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политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, александр куренков (мчс)
12:41 24.05.2022 (обновлено: 14:06 24.05.2022)
 
Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС

Пресс-секретарь Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:43
В Совфед поступило представление Путина на должность нового главы МЧС
Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции, сообщил Дмитрий Песков.
"Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - сказал он журналистам.
На вопрос, планирует ли президент представить Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков ответил, что "пока точных планов на этот счет нет", это будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.
Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.
Как сообщил в понедельник РИА источник в верхней палате парламента, президент внес кандидатуру на пост главы ведомства для рассмотрения сенаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что глава государства внес на рассмотрение СФ кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:36
Кандидат на пост главы МЧС Куренков прибыл в Совфед
 
ПолитикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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