https://ria.ru/20220524/mchs-1790362130.html

Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС

Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 24.05.2022

Песков рассказал о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:41

2022-05-24T12:41

2022-05-24T14:06

политика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение о кандидатуре главы МЧС РФ, как только счел это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Александра Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции, сообщил Дмитрий Песков."Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные служебные и профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - сказал он журналистам.На вопрос, планирует ли президент представить Куренкова в Совете Федерации в среду, Песков ответил, что "пока точных планов на этот счет нет", это будет зависеть от рассмотрения в Совфеде.Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике рассмотрят во вторник на совместном заседании представленную президентом кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 25 мая.Как сообщил в понедельник РИА источник в верхней палате парламента, президент внес кандидатуру на пост главы ведомства для рассмотрения сенаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что глава государства внес на рассмотрение СФ кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС.

https://ria.ru/20220523/predstavlenie-1790193548.html

https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, александр куренков (мчс)