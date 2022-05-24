15:21 24.05.2022 (обновлено: 15:27 24.05.2022)
В Подмосковье начнут судить сбежавшего из истринского ИВС Мавриди
В Подмосковье начнут судить сбежавшего из истринского ИВС Мавриди по делу об убийстве
Задержанный Александр Мавриди. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Александр Мавриди, обвиняемый в побеге из истринского ИВС, убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и похищении адвоката, предстанет перед судом вместе с шестью соучастниками, сообщают подмосковный главк СК РФ и прокуратура.
"Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Александра Мавриди и его соучастников, обвиняемых в похищении и убийстве, а также в совершении побега из-под стражи. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении семи мужчин", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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В прокуратуре уточнили, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека, вымогательстве, отмывании денежных средств и иного имущества, незаконном лишении свободы, незаконном обороте оружия и побеге из-под стражи. Дело в ближайшее время будет направлено в Мособлсуд. Обвиняемые содержатся под стражей.
По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, следствие установило, что в ноябре 2018 года Мавриди создал банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Фигуранты держали мужчину прикованным наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве. Мужчину держали в заложниках порядка 2 лет. В результате он согласился подписать гендоверенность на совершение сделок с его недвижимостью для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машиноместо в Москве, чья общая кадастровая стоимость превысила 71 миллион рублей. Их собственниками стали родственники участников банды.
На это преступление следователи вышли при расследовании дела об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, когда пришли в дом к Мавриди с обыском. По данным СК, Мавриди и Паша Ахметов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться и сбежать к соседям, вызвав полицию. Врадий отметила, что к этому преступлению сообщники тщательно готовились и не раз приезжали к дому коммерсанта, подбирали оружие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода.
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В августе 2021 года Мавриди стал участником громкого побега из-под стражи в ИВС в подмосковной Истре вместе с четырьмя другими арестантами. Мавриди удалось поймать спустя месяц, остальных беглецов задержали раньше. Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного главка СК РФ Руслан Юсупов рассказывал в интервью РИА Новости, что не Мавриди был инициатором побега.
Кроме того, Мавриди, находясь под арестом, пытался прикинуться невменяемым. Через адвокатов он получил литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз, полагает следствие.
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