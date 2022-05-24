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В Вене оставили в силе обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте - РИА Новости, 24.05.2022
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https://ria.ru/20220524/maski-1790497441.html
В Вене оставили в силе обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте
В Вене оставили в силе обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте - РИА Новости, 24.05.2022
В Вене оставили в силе обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте
Обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в Вене после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии, заявил бургомистр Вены Михаэль... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:49
2022-05-24T20:49
распространение коронавируса
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австрия
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в Вене после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии, заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.Ранее в среду глава минздрава Австрии Йоханнес Раух заявил, что обязательное ношение масок в общественном транспорте и супермаркетах Австрии отменяется с 1 июня на три месяца, но сохраняется в медицинских учреждениях. При этом федеральное правительство вновь оставило право за регионами самостоятельно регулировать ужесточение или ослабление коронавирусных ограничений."Пандемия ещё не закончилась. Мы остаёмся на последовательном и безопасном пути. Ношение маски типа FFP2 остаётся обязательным в Вене в общественном транспорте, аптеках, врачебных кабинетах и больницах", - написал Людвиг в Facebook * (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, здоровье - общество, вена, австрия, россия, коронавирус covid-19
20:49 24.05.2022
 
В Вене оставили в силе обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте

В Вене не стали отменять обязательное ношение маски типа FFP2 в транспорте

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Обязательное ношение маски типа FFP2 сохранится в Вене после 1 июня, несмотря на решение федерального правительства Австрии, заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг.
Ранее в среду глава минздрава Австрии Йоханнес Раух заявил, что обязательное ношение масок в общественном транспорте и супермаркетах Австрии отменяется с 1 июня на три месяца, но сохраняется в медицинских учреждениях. При этом федеральное правительство вновь оставило право за регионами самостоятельно регулировать ужесточение или ослабление коронавирусных ограничений.
"Пандемия ещё не закончилась. Мы остаёмся на последовательном и безопасном пути. Ношение маски типа FFP2 остаётся обязательным в Вене в общественном транспорте, аптеках, врачебных кабинетах и больницах", - написал Людвиг в Facebook * (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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