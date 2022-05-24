https://ria.ru/20220524/maski-1790316147.html
В Австрии отменили масочный режим
В Австрии отменили масочный режим - РИА Новости, 24.05.2022
В Австрии отменили масочный режим
Обязательное ношение масок временно отменяется в Австрии в общественном транспорте и супермаркетах с 1 июня, заявил во вторник глава минздрава страны Йоханнес... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:14
2022-05-24T10:14
2022-05-24T10:32
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Обязательное ношение масок временно отменяется в Австрии в общественном транспорте и супермаркетах с 1 июня, заявил во вторник глава минздрава страны Йоханнес Раух.Обязательное ношение масок типа FFP2 в Австрии с 16 апреля действовало только в общественном транспорте и супермаркетах, аптеках и медицинских учреждениях."Мы временно приостановим обязательный масочный режим в жизненно необходимой торговле - супермаркетах, аптечных магазинах, на заправках, а также в общеизвестном транспорте с 1 июня", - сказал Раух на пресс-конференции в Вене.По словам австрийского министра, обязательный масочный режим предварительно отменяется на три месяца, однако по-прежнему рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей. При этом требование носить маски сохраняется в медицинских учреждениях.Глава минздрава Австрии заявил, что планировавшаяся обязательная вакцинация от коронавируса, приостановленная в марте и до ее фактического начала, также остается на паузе.При этом требование носить маски сохраняется в медицинских учреждениях.Австрия - единственная страна в Евросоюзе, в которой до сих пор нужно носить маски в общественном транспорте, отмечает местное телевидение. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, коронавирус covid-19, вена, новости - туризм
10:14 24.05.2022 (обновлено: 10:32 24.05.2022)
В Австрии отменили масочный режим
В Австрии отменили масочный режим в общественном транспорте и супермаркетах
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Обязательное ношение масок временно отменяется в Австрии в общественном транспорте и супермаркетах с 1 июня, заявил во вторник глава минздрава страны Йоханнес Раух.
Обязательное ношение масок типа FFP2 в Австрии
с 16 апреля действовало только в общественном транспорте и супермаркетах, аптеках и медицинских учреждениях.
"Мы временно приостановим обязательный масочный режим в жизненно необходимой торговле - супермаркетах, аптечных магазинах, на заправках, а также в общеизвестном транспорте с 1 июня", - сказал Раух на пресс-конференции в Вене
.
По словам австрийского министра, обязательный масочный режим предварительно отменяется на три месяца, однако по-прежнему рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей. При этом требование носить маски сохраняется в медицинских учреждениях.
Глава минздрава Австрии заявил, что планировавшаяся обязательная вакцинация от коронавируса, приостановленная в марте и до ее фактического начала, также остается на паузе.
При этом требование носить маски сохраняется в медицинских учреждениях.
Австрия - единственная страна в Евросоюзе, в которой до сих пор нужно носить маски в общественном транспорте, отмечает местное телевидение. -0-