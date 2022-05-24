https://ria.ru/20220524/mariinka-1790324112.html

В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра

В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра - РИА Новости, 24.05.2022

В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра

Юбилейный, 30-й фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля под руководством художественного руководителя... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:10

2022-05-24T11:10

2022-05-24T12:41

культура

новости культуры

петр чайковский

сергей прокофьев

андрей кончаловский

россия

москва

мариинский театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152107/65/1521076587_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d0ed1b7abd65b0308ad72847dadb8eac.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Юбилейный, 30-й фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Cмотр открывают балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" и опера-эпопея Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.По традиции, в афише много произведений Рихарда Вагнера: запланированы исполнения театрологии "Кольцо нибелунга", опер "Тристан и Изольда", "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Лоэнгрин", "Тангейзер" и "Парсифаль".Также на фестивале представят оперы французского романтика Гектора Берлиоза "Троянцы" и "Бенвенуто Челлини". Так Мариинский театр отмечает 175-летие исторических гастролей композитора в России.Во время мероприятия можно познакомиться со всеми репертуарными новинками сезона – "Золушкой" и "Итальянкой в Алжире" Джоаккино Россини, "Идоменеем" Вольфганга Амадея Моцарта и "Джокондой" Амилькаре Понкьелли. Из премьер "Мариинка" обещает показать новую постановку балета "Двенадцать" Бориса Тищенко в хореографии Александра Сергеева. Это второе обращение театра к партитуре композитора, первую постановку осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.На фестивале запланирован творческий вечер в честь педагога-репетитора Любови Кунаковой и совместный бенефис прима-балерины Виктории Терешкиной и премьера Владимира Шклярова. В июне на исторической сцене пройдут выпускные спектакли Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.В программе смотра есть и концерты. В первую неделю состоится сольное выступление пианиста Николая Луганского. Также запланирована серия концертов "Брасс белых ночей", посвященная медным духовым инструментам. Ожидаются выступления лауреатов Конкурса имени Сергея Рахманинова."Звезды белых ночей" проходят при поддержке Минкультуры России.

https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, петр чайковский, сергей прокофьев, андрей кончаловский, россия, москва, мариинский театр, санкт-петербург, театр, валерий гергиев, академия русского балета имени а. я. вагановой, рихард вагнер, вольфганг амадей моцарт, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)