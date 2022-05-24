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В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра - РИА Новости, 24.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220524/mariinka-1790324112.html
В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра
В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра - РИА Новости, 24.05.2022
В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра
Юбилейный, 30-й фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля под руководством художественного руководителя... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:10
2022-05-24T12:41
культура
новости культуры
петр чайковский
сергей прокофьев
андрей кончаловский
россия
москва
мариинский театр
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Юбилейный, 30-й фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Cмотр открывают балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" и опера-эпопея Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.По традиции, в афише много произведений Рихарда Вагнера: запланированы исполнения театрологии "Кольцо нибелунга", опер "Тристан и Изольда", "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Лоэнгрин", "Тангейзер" и "Парсифаль".Также на фестивале представят оперы французского романтика Гектора Берлиоза "Троянцы" и "Бенвенуто Челлини". Так Мариинский театр отмечает 175-летие исторических гастролей композитора в России.Во время мероприятия можно познакомиться со всеми репертуарными новинками сезона – "Золушкой" и "Итальянкой в Алжире" Джоаккино Россини, "Идоменеем" Вольфганга Амадея Моцарта и "Джокондой" Амилькаре Понкьелли. Из премьер "Мариинка" обещает показать новую постановку балета "Двенадцать" Бориса Тищенко в хореографии Александра Сергеева. Это второе обращение театра к партитуре композитора, первую постановку осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.На фестивале запланирован творческий вечер в честь педагога-репетитора Любови Кунаковой и совместный бенефис прима-балерины Виктории Терешкиной и премьера Владимира Шклярова. В июне на исторической сцене пройдут выпускные спектакли Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.В программе смотра есть и концерты. В первую неделю состоится сольное выступление пианиста Николая Луганского. Также запланирована серия концертов "Брасс белых ночей", посвященная медным духовым инструментам. Ожидаются выступления лауреатов Конкурса имени Сергея Рахманинова."Звезды белых ночей" проходят при поддержке Минкультуры России.
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новости культуры, петр чайковский, сергей прокофьев, андрей кончаловский, россия, москва, мариинский театр, санкт-петербург, театр, валерий гергиев, академия русского балета имени а. я. вагановой, рихард вагнер, вольфганг амадей моцарт, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
11:10 24.05.2022 (обновлено: 12:41 24.05.2022)
 
В Петербурге открывается юбилейный фестиваль Мариинского театра

Фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" открывается в Петербурге 24 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМариинский театр в Санкт-Петербурге
Мариинский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Юбилейный, 30-й фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 мая по 17 июля под руководством художественного руководителя Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Cмотр открывают балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" и опера-эпопея Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского.
По традиции, в афише много произведений Рихарда Вагнера: запланированы исполнения театрологии "Кольцо нибелунга", опер "Тристан и Изольда", "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Лоэнгрин", "Тангейзер" и "Парсифаль".
Также на фестивале представят оперы французского романтика Гектора Берлиоза "Троянцы" и "Бенвенуто Челлини". Так Мариинский театр отмечает 175-летие исторических гастролей композитора в России.
Во время мероприятия можно познакомиться со всеми репертуарными новинками сезона – "Золушкой" и "Итальянкой в Алжире" Джоаккино Россини, "Идоменеем" Вольфганга Амадея Моцарта и "Джокондой" Амилькаре Понкьелли.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраОркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев
Из премьер "Мариинка" обещает показать новую постановку балета "Двенадцать" Бориса Тищенко в хореографии Александра Сергеева. Это второе обращение театра к партитуре композитора, первую постановку осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.
На фестивале запланирован творческий вечер в честь педагога-репетитора Любови Кунаковой и совместный бенефис прима-балерины Виктории Терешкиной и премьера Владимира Шклярова. В июне на исторической сцене пройдут выпускные спектакли Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.
В программе смотра есть и концерты. В первую неделю состоится сольное выступление пианиста Николая Луганского. Также запланирована серия концертов "Брасс белых ночей", посвященная медным духовым инструментам. Ожидаются выступления лауреатов Конкурса имени Сергея Рахманинова.
"Звезды белых ночей" проходят при поддержке Минкультуры России.
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КультураНовости культурыПетр ЧайковскийСергей ПрокофьевАндрей КончаловскийРоссияМоскваМариинский театрСанкт-ПетербургТеатрВалерий ГергиевАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойРихард ВагнерВольфганг Амадей МоцартМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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