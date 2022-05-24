Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.05.2022
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:22
2022-05-24T15:23
михаил мурашко
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_52ae1c3dbe45c25ab976c669e82a8d0e.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи. Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли Россия помогать республикам.
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b97eebfbbad6fcc153b306fcb851437e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мурашко, днр, лнр
15:22 24.05.2022 (обновлено: 15:23 24.05.2022)
 
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко

Министр Мурашко заявил, что Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи. Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли Россия помогать республикам.
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 21:40Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
 
Михаил МурашкоДНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала