https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.05.2022
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:22
2022-05-24T15:22
2022-05-24T15:23
михаил мурашко
днр
лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Безусловно. На протяжении 8 лет Россия помогала двум республикам в поставках лекарственных препаратов, и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах принятия пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи. Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос будет ли Россия помогать республикам.
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михаил мурашко, днр, лнр
15:22 24.05.2022 (обновлено: 15:23 24.05.2022)
Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко
Министр Мурашко заявил, что Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР