https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790348140.html
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс
Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:59
2022-05-24T11:59
2022-05-24T11:59
в мире
луганская народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
днр
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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик проинформировали министров здравоохранения республик."Принимая во внимание текущую нестабильную ситуацию в сфере безопасности и необходимость для МККК пересмотреть свои логистические маршруты, МККК в настоящее время не может указать сроки доставки некоторых медицинских товаров, упомянутых в своих программах", - говорится в ответе представителя организации Мириам Фавье на имя заместителя председателя правительства ЛНР Елены Костенко.
https://ria.ru/20220519/aptechka-1789375844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, международный комитет красного креста (мккк), днр
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок жизненно важных лекарств в Донбасс