Рейтинг@Mail.ru
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790348140.html
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс
Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:59
2022-05-24T11:59
в мире
луганская народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771466828_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0a0b5553f3a69aed1c4d29cb5636e85e.jpg
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик проинформировали министров здравоохранения республик."Принимая во внимание текущую нестабильную ситуацию в сфере безопасности и необходимость для МККК пересмотреть свои логистические маршруты, МККК в настоящее время не может указать сроки доставки некоторых медицинских товаров, упомянутых в своих программах", - говорится в ответе представителя организации Мириам Фавье на имя заместителя председателя правительства ЛНР Елены Костенко.
https://ria.ru/20220519/aptechka-1789375844.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771466828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3877249b7cac5ef9f78cfa3cff2e669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, международный комитет красного креста (мккк), днр
11:59 24.05.2022
 
МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс

МККК не смог назвать сроки возобновления поставок жизненно важных лекарств в Донбасс

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские препараты
Медицинские препараты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик проинформировали министров здравоохранения республик.
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 07:52
Фармаколог рассказала об обязательных лекарствах в дачной аптечке
"Принимая во внимание текущую нестабильную ситуацию в сфере безопасности и необходимость для МККК пересмотреть свои логистические маршруты, МККК в настоящее время не может указать сроки доставки некоторых медицинских товаров, упомянутых в своих программах", - говорится в ответе представителя организации Мириам Фавье на имя заместителя председателя правительства ЛНР Елены Костенко.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала