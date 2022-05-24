https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790348140.html

МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс

МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 24.05.2022

МККК не смог назвать сроки возобновления поставок лекарств в Донбасс

Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:59

2022-05-24T11:59

2022-05-24T11:59

в мире

луганская народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

днр

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ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог назвать сроки возобновления поставок в Донбасс жизненно важных препаратов для больных диабетом, туберкулезом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.О прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов, главные врачи профильных учреждений Донецкой и Луганской народных республик проинформировали министров здравоохранения республик."Принимая во внимание текущую нестабильную ситуацию в сфере безопасности и необходимость для МККК пересмотреть свои логистические маршруты, МККК в настоящее время не может указать сроки доставки некоторых медицинских товаров, упомянутых в своих программах", - говорится в ответе представителя организации Мириам Фавье на имя заместителя председателя правительства ЛНР Елены Костенко.

https://ria.ru/20220519/aptechka-1789375844.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, международный комитет красного креста (мккк), днр