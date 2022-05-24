12:36 24.05.2022 (обновлено: 12:52 24.05.2022)
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы
Пресс-секретарь Путина Песков: РГО уже давно предлагает переименовать Курилы
© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкПриемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир
Приемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Конечно, инициатива с места, то что называется, всегда приветствуется. Я же хочу вам напомнить давнюю инициативу, ей уже несколько лет, наверное. Инициативу Русского географического общества, как вам известно, президентом которой является Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши, исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о переименовании Курильских островов и кто должен выступить инициатором.
Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.