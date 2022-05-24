https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html

В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы

В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы

Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:36

2022-05-24T12:36

2022-05-24T12:52

дмитрий песков

общество

курильские острова

русское географическое общество

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Конечно, инициатива с места, то что называется, всегда приветствуется. Я же хочу вам напомнить давнюю инициативу, ей уже несколько лет, наверное. Инициативу Русского географического общества, как вам известно, президентом которой является Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши, исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о переименовании Курильских островов и кто должен выступить инициатором.Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.

https://ria.ru/20220422/kurily-1784829768.html

курильские острова

россия

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Кирилл Волков

дмитрий песков, общество, курильские острова, русское географическое общество, россия