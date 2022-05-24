Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы
Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:36
2022-05-24T12:52
дмитрий песков
общество
курильские острова
русское географическое общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ad9eb90bfaf10c2edb2c028744b1c9e5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник."Конечно, инициатива с места, то что называется, всегда приветствуется. Я же хочу вам напомнить давнюю инициативу, ей уже несколько лет, наверное. Инициативу Русского географического общества, как вам известно, президентом которой является Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши, исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о переименовании Курильских островов и кто должен выступить инициатором.Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.
https://ria.ru/20220422/kurily-1784829768.html
курильские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c0fac3f15a1dace65e44584cdd9ac827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, общество, курильские острова, русское географическое общество, россия
12:36 24.05.2022 (обновлено: 12:52 24.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею переименовать Курилы

Пресс-секретарь Путина Песков: РГО уже давно предлагает переименовать Курилы

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкПриемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир
Приемная станция спутниковой системы Орбита на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в фотобанк
Приемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Инициатива "с места" о переименовании Курильских островов приветствуется, однако Русское географическое общество давно предлагало такую инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Конечно, инициатива с места, то что называется, всегда приветствуется. Я же хочу вам напомнить давнюю инициативу, ей уже несколько лет, наверное. Инициативу Русского географического общества, как вам известно, президентом которой является Шойгу, а попечительский совет возглавляет президент Путин. И как раз РГО была инициатором того, чтобы географические названия, когда речь идет об иностранных по этимологии названиях, все-таки меняли на наши, исконно русские. Поэтому такая инициатива РГО была", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, поддерживают ли в Кремле идею главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о переименовании Курильских островов и кто должен выступить инициатором.
Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.
Южная группа Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 03:31
Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией
 
Дмитрий ПесковОбществоКурильские островаРусское географическое обществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала