Депутат Госдумы предложил строить на Кубе санатории для российских военных
Депутат Госдумы Нилов предложил строить на Кубе санатории для российских военных
Олег Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов во время пленарного заседания во вторник выступил с инициативой о постройке санаториев на Кубе.
"Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, чтобы на средства Российской Федерации сегодня, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы. Особенно, еще раз я говорю, для военнослужащих", — сказал он.
По словам депутата, Куба располагает отличными возможностями для организации отдыха российских трудящихся и военнослужащих.
"На Кубе колоссальные возможности по организации отдыха наших трудящихся и по восстановлению, лечению, в том числе бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья", — отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.