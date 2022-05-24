https://ria.ru/20220524/kuba-1790508536.html

Депутат Госдумы предложил строить на Кубе санатории для российских военных

Депутат Госдумы предложил строить на Кубе санатории для российских военных - РИА Новости, 24.05.2022

Депутат Госдумы предложил строить на Кубе санатории для российских военных

Депутат Госдумы Олег Нилов во время пленарного заседания во вторник выступил с инициативой о постройке санаториев на Кубе. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:25

2022-05-24T22:25

2022-05-24T22:25

куба

украина

госдума рф

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донбасс

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов во время пленарного заседания во вторник выступил с инициативой о постройке санаториев на Кубе.По словам депутата, Куба располагает отличными возможностями для организации отдыха российских трудящихся и военнослужащих."На Кубе колоссальные возможности по организации отдыха наших трудящихся и по восстановлению, лечению, в том числе бойцов, которые сегодня на Украине получают ранения, увечья", — отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/pomosch-1790231884.html

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куба, украина, госдума рф, олег нилов, донбасс