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В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью - РИА Новости, 24.05.2022
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В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью
В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью - РИА Новости, 24.05.2022
В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью итальянский план по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:47
2022-05-24T17:47
республика крым
в мире
украина
россия
италия
мид италии
донбасс
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью итальянский план по урегулированию ситуации на Украине.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН. При этом, согласно плану, Крыму и республикам Донбасса предлагается дать полную автономию, оставив их в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине."Редкостная чушь. Западники ищут возможность сдать Украину, сохранив при этом лицо. Единственный действенный способ урегулирования конфликта - это перестать снабжать киевских неонацистов оружием и признать полную и безоговорочную капитуляцию Украины", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет доведена до конца. "Карфаген должен быть разрушен", - подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220524/plan-1790362847.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html
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республика крым, в мире, украина, россия, италия, мид италии, донбасс, оон, евросоюз, роман чегринец
17:47 24.05.2022
 
В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью

Представитель Крыма Чегринец назвал итальянский план по урегулированию на Украине чушью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью итальянский план по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН. При этом, согласно плану, Крыму и республикам Донбасса предлагается дать полную автономию, оставив их в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине.
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"Редкостная чушь. Западники ищут возможность сдать Украину, сохранив при этом лицо. Единственный действенный способ урегулирования конфликта - это перестать снабжать киевских неонацистов оружием и признать полную и безоговорочную капитуляцию Украины", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет доведена до конца. "Карфаген должен быть разрушен", - подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Республика КрымВ миреУкраинаРоссияИталияМИД ИталииДонбассООНЕвросоюзРоман Чегринец
 
 
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