14:55 24.05.2022 (обновлено: 15:01 24.05.2022)
Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым
Аксенов на угрозы из Киева войти в Крым заявил, что мест в СИЗО на полуострове достаточно
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников и националистов на полуострове найдется место в следственных изоляторах.
"В Ростов и Таганрог уже зашли – в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят – место найдется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, назвав Буданова военным преступником.
Подобные угрозы от украинских политиков и военных в Крыму слышали практически каждый день на протяжении восьми лет, отметил глава республики. "Чем все это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", - указал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.