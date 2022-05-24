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Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/krym-1790409588.html
Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым
Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым - РИА Новости, 24.05.2022
Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:55
2022-05-24T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников и националистов на полуострове найдется место в следственных изоляторах.Ранее Буданов заявил, что до конца года украинские войска намерены как минимум "зайти на территорию Крыма". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда у украинских военных появится новое вооружение.Подобные угрозы от украинских политиков и военных в Крыму слышали практически каждый день на протяжении восьми лет, отметил глава республики. "Чем все это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:55 24.05.2022 (обновлено: 15:01 24.05.2022)
 
Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым

Аксенов на угрозы из Киева войти в Крым заявил, что мест в СИЗО на полуострове достаточно

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников и националистов на полуострове найдется место в следственных изоляторах.
Ранее Буданов заявил, что до конца года украинские войска намерены как минимум "зайти на территорию Крыма". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда у украинских военных появится новое вооружение.
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Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России
"В Ростов и Таганрог уже зашли – в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят – место найдется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, назвав Буданова военным преступником.
Подобные угрозы от украинских политиков и военных в Крыму слышали практически каждый день на протяжении восьми лет, отметил глава республики. "Чем все это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", - указал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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