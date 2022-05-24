https://ria.ru/20220524/krym-1790409588.html

Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым

Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым - РИА Новости, 24.05.2022

Аксенов прокомментировал угрозы главы украинской разведки войти в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:55

2022-05-24T14:55

2022-05-24T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после слов руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о намерении "зайти в Крым" сказал, что для украинских военных преступников и националистов на полуострове найдется место в следственных изоляторах.Ранее Буданов заявил, что до конца года украинские войска намерены как минимум "зайти на территорию Крыма". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда у украинских военных появится новое вооружение.Подобные угрозы от украинских политиков и военных в Крыму слышали практически каждый день на протяжении восьми лет, отметил глава республики. "Чем все это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html

https://ria.ru/20220522/granitsy-1789979993.html

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр