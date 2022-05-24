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В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/krym-1790374626.html
В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым
В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым - РИА Новости, 24.05.2022
В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым
Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма."До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма", - приводит слова Буданова издание "Украинская правда". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда новое вооружение будет в украинских военных и начнет активно использоваться.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html
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в мире, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
13:15 24.05.2022
 
В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым

Глава украинской разведки Буданов: до конца года ВСУ как минимум зайдут в Крым

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма.
"До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма", - приводит слова Буданова издание "Украинская правда". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда новое вооружение будет в украинских военных и начнет активно использоваться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:49Специальная военная операция на Украине
Украина никогда не признает статусы Крыма, ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 05:58Специальная военная операция на Украине
Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины войдут в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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