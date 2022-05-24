https://ria.ru/20220524/krym-1790374626.html

В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым

В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым - РИА Новости, 24.05.2022

В Киеве заявили, что до конца года зайдут в Крым

Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма."До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма", - приводит слова Буданова издание "Украинская правда". По его мнению, переломный момент в спецоперации России на Украине ожидается в августе, когда новое вооружение будет в украинских военных и начнет активно использоваться.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788380353.html

https://ria.ru/20220511/regiony-1787818820.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр