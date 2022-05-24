https://ria.ru/20220524/krym-1790370608.html
Туроператоры попросили РЖД запустить дополнительные поезда в Крым
Туроператоры попросили РЖД запустить дополнительные поезда в Крым - РИА Новости, 24.05.2022
Туроператоры попросили РЖД запустить дополнительные поезда в Крым
Альянс туристических агентств (АТА) попросил РЖД запустить дополнительные поезда в Крым, чтобы решить проблему с нехваткой билетов, пишет "Турдом". РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:23
2022-05-24T13:23
2022-05-24T13:23
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Альянс туристических агентств (АТА) попросил РЖД запустить дополнительные поезда в Крым, чтобы решить проблему с нехваткой билетов, пишет "Турдом".По информации издания, на ближайшие 40-50 дней практически невозможно купить билеты в купе для семьи: свободны только боковые и верхние полки. Дело в том, что сейчас перевозками на полуостров занимается компания "Гранд Сервис Экспресс", которая не может обеспечить достаточное количество мест в поездах.В письме АТА, имеющимся в распоряжении издания, говорится, что из-за отсутствия составов падает заполняемость отелей в Крыму. Туристам, особенно из дальних регионов, просто не на чем добираться: аэропорт Симферополя временно закрыт, на личном автомобиле — долго и далеко.На данный момент поезда могут обеспечить только 39 процентов совокупного ж/д и авиатрафика прошлого года. По мнению представителей альянса, организация регулярного сообщения силами РЖД сможет решить проблему с нехваткой составов и билетов.
https://ria.ru/20220524/polety-1790306527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, симферополь, ржд, гранд сервис экспресс , туризм, туристы, отели, турпоток
Туроператоры попросили РЖД запустить дополнительные поезда в Крым
Альянс туристических агентств попросил РЖД запустить дополнительные поезда в Крым
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Альянс туристических агентств (АТА) попросил РЖД запустить дополнительные поезда в Крым, чтобы решить проблему с нехваткой билетов, пишет
"Турдом".
По информации издания, на ближайшие 40-50 дней практически невозможно купить билеты в купе для семьи: свободны только боковые и верхние полки. Дело в том, что сейчас перевозками на полуостров занимается компания "Гранд Сервис Экспресс", которая не может обеспечить достаточное количество мест в поездах.
В письме АТА, имеющимся в распоряжении издания, говорится, что из-за отсутствия составов падает заполняемость отелей в Крыму. Туристам, особенно из дальних регионов, просто не на чем добираться: аэропорт Симферополя временно закрыт, на личном автомобиле — долго и далеко.
На данный момент поезда могут обеспечить только 39 процентов совокупного ж/д и авиатрафика прошлого года. По мнению представителей альянса, организация регулярного сообщения силами РЖД сможет решить проблему с нехваткой составов и билетов.