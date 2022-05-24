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Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль - РИА Новости, 24.05.2022
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Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль
Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль - РИА Новости, 24.05.2022
Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль
Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил депутат Госсовета региона Юрий Мигаль, указ о назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:58
2022-05-24T11:58
политика
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил депутат Госсовета региона Юрий Мигаль, указ о назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Вице-премьер крымского правительства и одновременно министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин покинул правительство по собственному желанию в конце 2021 года."Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении министра сельского хозяйства Республики Крым. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства. Руководителем профильного министерства назначен Юрий Мигаль", - сообщила пресс-служба главы республики.Юрий Мигаль с сентября 2019 года занимал должность председателя комитета Государственного Совета республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий.
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политика, сергей аксенов (политик), республика крым
11:58 24.05.2022
 
Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль

Новым министром сельского хозяйства Крыма стал парламентарий Юрий Мигаль

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил депутат Госсовета региона Юрий Мигаль, указ о назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Вице-премьер крымского правительства и одновременно министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин покинул правительство по собственному желанию в конце 2021 года.
"Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении министра сельского хозяйства Республики Крым. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства. Руководителем профильного министерства назначен Юрий Мигаль", - сообщила пресс-служба главы республики.
Юрий Мигаль с сентября 2019 года занимал должность председателя комитета Государственного Совета республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий.
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