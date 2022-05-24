https://ria.ru/20220524/krym-1790347971.html

Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль

Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль - РИА Новости, 24.05.2022

Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил возглавил Юрий Мигаль

Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил депутат Госсовета региона Юрий Мигаль, указ о назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:58

2022-05-24T11:58

2022-05-24T11:58

политика

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Крыма возглавил депутат Госсовета региона Юрий Мигаль, указ о назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Вице-премьер крымского правительства и одновременно министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин покинул правительство по собственному желанию в конце 2021 года."Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении министра сельского хозяйства Республики Крым. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства. Руководителем профильного министерства назначен Юрий Мигаль", - сообщила пресс-служба главы республики.Юрий Мигаль с сентября 2019 года занимал должность председателя комитета Государственного Совета республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий.

https://ria.ru/20220405/tregub-1781832928.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей аксенов (политик), республика крым