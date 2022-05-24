https://ria.ru/20220524/krizis-1790291306.html

"Позор": американцев потрясли экстренные поставки детского питания в США

"Позор": американцев потрясли экстренные поставки детского питания в США - РИА Новости, 24.05.2022

"Позор": американцев потрясли экстренные поставки детского питания в США

Телеканал CBS New York опубликовал сюжет, посвященный прибытию в США военных самолетов с партиями детского питания. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:12

2022-05-24T03:12

2022-05-24T09:37

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Телеканал CBS New York опубликовал сюжет, посвященный прибытию в США военных самолетов с партиями детского питания.Военно-транспортная авиация США ранее приступила к экстренному ввозу в страну дефицитных молочных смесей для новорожденных из Европы. В воскресенье первый самолет, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, доставил в город Индианаполис 35 тонн детского питания.Сюжет вызвал активный отклик читателей в комментариях."(Вкладываем. – прим. ред.) 60 миллиардов в Украину и аварийно доставляем себе детское питание по воздуху. Абсолютный позор", - написал пользователь Michael Kramer."Это просто обескураживающе, самая богатая страна в мире не может производить детское питание?" – задался вопросом you393."Мы облажались", - заявила Victoria Richardson."Стыдно, что нам приходится так поступать", - указал Riley Whittenberger."Такого не должно было случиться", - выразил мнение johnny ace."Никогда не думал, что увижу день, когда Германия поставляет США детское питание", - заметил KCP."Спасибо, Джо (Байден. – прим. ред.), за поставку детского питания в Америку. Спасибо также за бензин, который стоит 4,5 (доллара. – прим. ред.) за галлон (3,8 литра. – прим. ред.), что означает повышение на 500%, и за нелегальных иммигрантов, свободно пересекающих границу", - высказался byah160."Поздравляю всех, кто голосовал за Байдена, вы получили все, что заслуживаете", - добавил JT.Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50 процентов от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.Экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что возобновить выпуск продукции Abbott планирует примерно через месяц. Он добавил, что рынок детского питания на 90 процентов контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.

https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

https://ria.ru/20220523/smesi-1790097838.html

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в мире, сша, украина, германия