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Малый бизнес Ставрополья привлек 709 млн рублей под гарантии Корпорации МСП
Малый бизнес Ставрополья привлек 709 млн рублей под гарантии Корпорации МСП - РИА Новости, 24.05.2022
Малый бизнес Ставрополья привлек 709 млн рублей под гарантии Корпорации МСП
Малый и средний бизнес Ставрополья привлек кредитов на общую сумму 709 миллионов рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с момента запуска этого... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:40
2022-05-24T16:40
2022-05-24T16:40
ставропольский край
ставропольский край
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставрополья привлек кредитов на общую сумму 709 миллионов рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с момента запуска этого механизма в сентябре 2021 года, сообщает региональное министерство экономического развития.Всего с января по середину мая 2022 года благодаря гарантиям и поручительствам в рамках Национальной гарантийной системы, в которую входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк, более ста предпринимателей Ставрополья получили финансовую поддержку в виде кредитов на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. За 2021 год консолидированный объем финансовой поддержки составил 9,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в 2021 году краевой гарантийный фонд, который входит в Национальную гарантийную систему, установил рекорд по количеству поручительств, выданных предпринимателям. В прошлом году фонд оказал поддержку 157 предпринимателям. Организация смогла выдать поручительств более, чем на два миллиарда рублей. Это позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить кредитов на 3,85 миллиарда рублей, которые пошли на создание новых и расширение действующих предприятий.За счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительства региональной гарантийной организации покрытие рисков по кредитным обязательствам для молодых и начинающих предпринимателей может достигать до 90%. Для остальных представителей МСБ покрытие поручительств может составить до 70%, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220513/golubika-1788363109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, корпорация мсп, мсп банк, экономика
СТАВРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Малый и средний бизнес Ставрополья привлек кредитов на общую сумму 709 миллионов рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП с момента запуска этого механизма в сентябре 2021 года, сообщает региональное министерство экономического развития.
Всего с января по середину мая 2022 года благодаря гарантиям и поручительствам в рамках Национальной гарантийной системы, в которую входят Корпорация МСП
, региональные гарантийные организации и МСП Банк
, более ста предпринимателей Ставрополья получили финансовую поддержку в виде кредитов на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. За 2021 год консолидированный объем финансовой поддержки составил 9,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
"Национальная гарантийная система доказала свою эффективность. При обращении за поручительством представители малого и среднего предпринимательства получают сразу несколько преимуществ. Тут и доступность финансовых ресурсов, и высоколиквидное обеспечение, и экономия затрат на оформление обеспечения, и минимальный срок рассмотрения заявки. На Ставрополье гарантийный фонд нацелен на всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса. Его задача – оказать государственную поддержку максимальному числу предпринимателей края", - приводит пресс-служба слова министра экономразвития региона Сергея Крынина.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году краевой гарантийный фонд, который входит в Национальную гарантийную систему, установил рекорд по количеству поручительств, выданных предпринимателям. В прошлом году фонд оказал поддержку 157 предпринимателям. Организация смогла выдать поручительств более, чем на два миллиарда рублей. Это позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить кредитов на 3,85 миллиарда рублей, которые пошли на создание новых и расширение действующих предприятий.
За счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительства региональной гарантийной организации покрытие рисков по кредитным обязательствам для молодых и начинающих предпринимателей может достигать до 90%. Для остальных представителей МСБ покрытие поручительств может составить до 70%, говорится в сообщении.