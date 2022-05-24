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Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ - РИА Новости, 24.05.2022
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Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ - РИА Новости, 24.05.2022
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ
Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:56
2022-05-24T12:07
россия
европа
ссср
снг
в мире
константин косачев
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в регионы, где ее ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы, очевидно, будем вынуждены уйти из той единой Европы, которую мы вместе создавали и которая будет разделена еще достаточно долго", - сказал политик в ходе форума на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".По его словам, России нужно "в разы" более активно приходить на постсоветское пространство, в страны СНГ, в регионы, которые ждут "прихода РФ". По мнению законодателя, существующая сегодня ситуация может найти отражение в концепции внешней политики России.В плане экономики, по мнению Косачева, мы должны "извлечь уроки", очевидно, "программа импортозамещения не выполнена до конца", нам нужно становиться на свои "ноги".Нужно обеспечить собственное полноценное экономическое развитие, направленное на благосостояние граждан, добавил он.Ранее Косачев писал, что Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев называл историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.Косачев заявлял, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркивал, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.
https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html
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россия, европа, ссср, снг, в мире, константин косачев, международный форум "новые смыслы новой реальности"
11:56 24.05.2022 (обновлено: 12:07 24.05.2022)
 
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ

Вице-спикер Совфеда Косачев призвал активнее приходить в регионы, где ждут Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на Международном форуме "Новые смыслы новой реальности". 24 мая 2022
Константин Косачев на Международном форуме Новые смыслы новой реальности. 24 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев на Международном форуме "Новые смыслы новой реальности". 24 мая 2022
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в регионы, где ее ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы, очевидно, будем вынуждены уйти из той единой Европы, которую мы вместе создавали и которая будет разделена еще достаточно долго", - сказал политик в ходе форума на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
10:20
Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев
По его словам, России нужно "в разы" более активно приходить на постсоветское пространство, в страны СНГ, в регионы, которые ждут "прихода РФ". По мнению законодателя, существующая сегодня ситуация может найти отражение в концепции внешней политики России.
В плане экономики, по мнению Косачева, мы должны "извлечь уроки", очевидно, "программа импортозамещения не выполнена до конца", нам нужно становиться на свои "ноги".
Нужно обеспечить собственное полноценное экономическое развитие, направленное на благосостояние граждан, добавил он.
"В гуманитарной сфере мы должны выносить на первый план уникальность нашей страны с точки зрения ее этнического, конфессионального, административного обустройства", - сказал политик.
Ранее Косачев писал, что Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев называл историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.
Косачев заявлял, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркивал, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.
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РоссияЕвропаСССРСНГВ миреКонстантин КосачевМеждународный форум "Новые смыслы новой реальности"
 
 
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