https://ria.ru/20220524/kosachev-1790347409.html
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ - РИА Новости, 24.05.2022
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ
Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:56
2022-05-24T11:56
2022-05-24T12:07
россия
европа
ссср
снг
в мире
константин косачев
международный форум "новые смыслы новой реальности"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в регионы, где ее ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы, очевидно, будем вынуждены уйти из той единой Европы, которую мы вместе создавали и которая будет разделена еще достаточно долго", - сказал политик в ходе форума на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".По его словам, России нужно "в разы" более активно приходить на постсоветское пространство, в страны СНГ, в регионы, которые ждут "прихода РФ". По мнению законодателя, существующая сегодня ситуация может найти отражение в концепции внешней политики России.В плане экономики, по мнению Косачева, мы должны "извлечь уроки", очевидно, "программа импортозамещения не выполнена до конца", нам нужно становиться на свои "ноги".Нужно обеспечить собственное полноценное экономическое развитие, направленное на благосостояние граждан, добавил он.Ранее Косачев писал, что Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев называл историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.Косачев заявлял, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркивал, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.
https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html
россия
европа
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, ссср, снг, в мире, константин косачев, международный форум "новые смыслы новой реальности"
11:56 24.05.2022 (обновлено: 12:07 24.05.2022)
Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ
Вице-спикер Совфеда Косачев призвал активнее приходить в регионы, где ждут Россию
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в регионы, где ее ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы, очевидно, будем вынуждены уйти из той единой Европы
, которую мы вместе создавали и которая будет разделена еще достаточно долго", - сказал политик в ходе форума на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности"
.
По его словам, России
нужно "в разы" более активно приходить на постсоветское пространство, в страны СНГ
, в регионы, которые ждут "прихода РФ". По мнению законодателя, существующая сегодня ситуация может найти отражение в концепции внешней политики России.
В плане экономики, по мнению Косачева, мы должны "извлечь уроки", очевидно, "программа импортозамещения не выполнена до конца", нам нужно становиться на свои "ноги".
Нужно обеспечить собственное полноценное экономическое развитие, направленное на благосостояние граждан, добавил он.
"В гуманитарной сфере мы должны выносить на первый план уникальность нашей страны с точки зрения ее этнического, конфессионального, административного обустройства", - сказал политик.
Ранее Косачев писал, что Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев называл историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР
.
Косачев заявлял, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркивал, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.