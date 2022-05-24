https://ria.ru/20220524/kosachev-1790347409.html

Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ

Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ - РИА Новости, 24.05.2022

Косачев призвал активнее приходить на пространство СНГ

Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:56

2022-05-24T11:56

2022-05-24T12:07

россия

европа

ссср

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в мире

константин косачев

международный форум "новые смыслы новой реальности"

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последние события приводят к тому, что России следует проанализировать свою внешнюю политику, более активно "приходить" на постсоветское пространство, в регионы, где ее ждут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы, очевидно, будем вынуждены уйти из той единой Европы, которую мы вместе создавали и которая будет разделена еще достаточно долго", - сказал политик в ходе форума на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".По его словам, России нужно "в разы" более активно приходить на постсоветское пространство, в страны СНГ, в регионы, которые ждут "прихода РФ". По мнению законодателя, существующая сегодня ситуация может найти отражение в концепции внешней политики России.В плане экономики, по мнению Косачева, мы должны "извлечь уроки", очевидно, "программа импортозамещения не выполнена до конца", нам нужно становиться на свои "ноги".Нужно обеспечить собственное полноценное экономическое развитие, направленное на благосостояние граждан, добавил он.Ранее Косачев писал, что Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев называл историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.Косачев заявлял, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркивал, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.

https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, ссср, снг, в мире, константин косачев, международный форум "новые смыслы новой реальности"