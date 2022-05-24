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В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
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В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19
В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам 20 недели 2022 года превышение среднероссийского показателя заболеваемости (22,33 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 41 регионе", - говорится в сообщении.В условиях сохраняющихся эпидемиологических рисков необходимо продолжать соблюдать профилактические меры, что позволит снизить вероятность новых всплесков заболеваемости, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
12:27 24.05.2022
 
В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор выявил превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в 41 регионе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские сестры в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинские сестры в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинские сестры в "красной зоне" больницы города Рассказово. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам 20 недели 2022 года превышение среднероссийского показателя заболеваемости (22,33 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 41 регионе", - говорится в сообщении.
В условиях сохраняющихся эпидемиологических рисков необходимо продолжать соблюдать профилактические меры, что позволит снизить вероятность новых всплесков заболеваемости, уточнили в пресс-службе.
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