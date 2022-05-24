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В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19
В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам 20 недели 2022 года превышение среднероссийского показателя заболеваемости (22,33 на 100 тысяч населения) зарегистрировано в 41 регионе", - говорится в сообщении.В условиях сохраняющихся эпидемиологических рисков необходимо продолжать соблюдать профилактические меры, что позволит снизить вероятность новых всплесков заболеваемости, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор выявил превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в 41 регионе