https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790348254.html

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 24.05.2022

В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 81 человека, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:59

2022-05-24T11:59

2022-05-24T11:59

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 81 человека, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

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Владимир Лаврентьев

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