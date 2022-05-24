https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790348254.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 24.05.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 81 человека, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:59
2022-05-24T11:59
2022-05-24T11:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_55736667bc1a9607c941dca4d7356fdf.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 81 человека, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 108 человек.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1c93f67d8a0083c8b4e11ba2126ece58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 81 новый случай COVID-19, умерли три человека