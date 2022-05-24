https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790339888.html

В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19

Более 3,7 тысячи случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 90 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:34

2022-05-24T11:34

2022-05-24T11:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 90 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 352 человека, на 24,1% больше в сравнении с 23 мая."Выявлено 3 785 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", — говорится в сообщении."По состоянию на 24 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 466 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 218,2%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошёл в 77 субъектах, снижение — в четырёх, ситуация осталась без изменений в четырёх субъектах.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия