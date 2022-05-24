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В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790339888.html
В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19
Более 3,7 тысячи случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 90 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:34
2022-05-24T11:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 90 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 352 человека, на 24,1% больше в сравнении с 23 мая."Выявлено 3 785 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", — говорится в сообщении."По состоянию на 24 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 466 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 218,2%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошёл в 77 субъектах, снижение — в четырёх, ситуация осталась без изменений в четырёх субъектах.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
11:34 24.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2466 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 3785 новых случаев COVID-19, выздоровели 6352 пациента

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 3,7 тысячи случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 90 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 352 человека, на 24,1% больше в сравнении с 23 мая.
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 06:23Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19
"Выявлено 3 785 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", — говорится в сообщении.
"По состоянию на 24 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 466 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 218,2%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошёл в 77 субъектах, снижение — в четырёх, ситуация осталась без изменений в четырёх субъектах.
 
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