https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html

Британцев напугала идея отправить военные корабли в Черное море

Британцев напугала идея отправить военные корабли в Черное море - РИА Новости, 24.05.2022

Британцев напугала идея отправить военные корабли в Черное море

Читатели газеты The Times негативно восприняли новость о том, что глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправить военные корабли в Черное море для... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:55

2022-05-24T14:55

2022-05-24T16:11

черное море

турция

одесса

украина

великобритания

экономика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели газеты The Times негативно восприняли новость о том, что глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправить военные корабли в Черное море для разблокировки поставок украинского зерна.Ранее создать коалицию стран для решения этой задачи предложил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, по мнению которого единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. План также предполагает разминирование Черного моря и заключение договоренностей с Турцией. Министр предположил, что, помимо Соединенного Королевства, защиту кораблям могут предоставить государства, которых касается потенциальная потеря поставок зерна, например Египет.Многие пользователи напомнили о существенных препятствиях для реализации этой задумки, а некоторые призвали Лондон не вмешиваться в чужой конфликт."Тут будет одно большое препятствие — Эрдоган. Что он попросит за то, чтобы дать им пройти?" — задался вопросом Tempest."Ой-ой. Тут опять замешана Трасс. Ну что, как по ее мнению: речь о Черном море или о Балтийском?" — сыронизировал Stephen Lynch."Происходящее не более чем региональная стычка. Почему Великобритания так хочет вмешаться?" — возмутился Qufi Annan."Попытки еще больше накалить ситуацию напоминают предыдущие затянувшиеся кризисы. Я уверен, зерно можно спокойно доставить по железной дороге в безопасные порты. Может быть, Турция согласится помочь, так как я не думаю, что они пропустят военные корабли через Босфор. Этот конфликт развивается совсем рядом с ними", — отметил Gary.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.В российском МИД подчеркивали, что Москва не препятствует экспорту зерна с Украины: логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты. По словам бывшего сотрудника одесской морской гавани, резервы пшеницы вывозят из хранилищ альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220523/zerno-1790173253.html

https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

черное море

турция

одесса

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

черное море, турция, одесса, украина, великобритания, экономика