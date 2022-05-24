19:18 24.05.2022 (обновлено: 19:53 24.05.2022)
В США раскрыли роль Китая на фоне спецоперации на Украине
IBT: в Белом доме отметили близость России и Китая после совместного авиапатрулирования
Флаги России и Китайской народной республики . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Проведенное Россией и Китаем совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует глубину взаимопонимания двух стран, заявил высокопоставленный представитель администрации США в комментарии для International Business Times.
Источник, имя которого не называется, охарактеризовал это мероприятие как первое совместное военное учение России и Китая с начала военной спецоперации на Украине. Он также отметил, что его проведение совпало с завершением визита президента США Джо Байдена в азиатский регион.
"Мы думаем, это показывает, что Китай по-прежнему готов тесно взаимодействовать с Россией, в том числе в вопросах военного сотрудничества. Китай не отворачивается от России. Более того, подобные учения показывают готовность Китая помочь России защитить ее восточные рубежи, пока сама Россия сражается на западных", — сказал представитель администрации.
Совместное воздушное патрулирование проводилось стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Хун-6К в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии. Продолжительность полета составила около 13 часов.
Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, отметили в Минобороны.