https://ria.ru/20220524/kisida-1790294772.html
Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран
Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран - РИА Новости, 24.05.2022
Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Австралии, Индии должен подтвердить солидарность... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:22
2022-05-24T05:22
2022-05-24T05:22
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Австралии, Индии должен подтвердить солидарность альянса и обсудить новые сферы для сотрудничества."Со времени нашей последней встречи в сентябре прошлого года произошло событие, расшатывающее основу мирового правопорядка на основе верховенства закона, на котором мы все настаиваем. Нападение России на Украину – вызов целому ряду принципов, прописанных в Уставе ООН. Мы не должны допустить, чтобы подобное произошло и в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал он во вступительном слове на открытии саммита.Лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал ее один онлайн-саммит.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, австралия
Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран
Премьер Японии Кисида заявил, что саммит Quad покажет миру солидарность четырех стран
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Австралии, Индии должен подтвердить солидарность альянса и обсудить новые сферы для сотрудничества.
"Со времени нашей последней встречи в сентябре прошлого года произошло событие, расшатывающее основу мирового правопорядка на основе верховенства закона, на котором мы все настаиваем. Нападение России на Украину – вызов целому ряду принципов, прописанных в Уставе ООН. Мы не должны допустить, чтобы подобное произошло и в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал он во вступительном слове на открытии саммита.
"Я вижу глубокий смысл в том, чтобы в сложных современных условиях мы продемонстрировали мировому сообществу солидарность наших четырех стран и общее видение принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Без сотрудничества со странами региона не может быть успешного сотрудничества между Японией
, США
, Индией
и Австралией
. Мы подтвердим конкретное продвижение сотрудничества по широкому спектру областей, а также обсудим такие новые области, как помощь региональным мерам против изменения климата, мониторинг ситуации на море, гуманитарная помощь, помощь при стихийных бедствиях", - добавил Кисида.
Лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), – проводят в Токио
второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал ее один онлайн-саммит.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.