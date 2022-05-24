https://ria.ru/20220524/kisida-1790294772.html

Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран

Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран - РИА Новости, 24.05.2022

Премьер Японии заявил, что саммит Quad подтвердит единство четырех стран

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Австралии, Индии должен подтвердить солидарность... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:22

2022-05-24T05:22

2022-05-24T05:22

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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что саммит четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Австралии, Индии должен подтвердить солидарность альянса и обсудить новые сферы для сотрудничества."Со времени нашей последней встречи в сентябре прошлого года произошло событие, расшатывающее основу мирового правопорядка на основе верховенства закона, на котором мы все настаиваем. Нападение России на Украину – вызов целому ряду принципов, прописанных в Уставе ООН. Мы не должны допустить, чтобы подобное произошло и в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал он во вступительном слове на открытии саммита.Лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал ее один онлайн-саммит.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, сша, австралия