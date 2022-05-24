https://ria.ru/20220524/kibersport-1790443107.html

В Госдуме предложили создать "киберспортивные роты"

В Госдуме предложили создать "киберспортивные роты" - РИА Новости, 24.05.2022

В Госдуме предложили создать "киберспортивные роты"

Возможные меры поддержки киберспортсменов планируется проработать в ближайшее время, в них могут войти льготы по ипотечным кредитам, создание "киберспортивных... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:48

2022-05-24T16:48

2022-05-24T16:48

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Возможные меры поддержки киберспортсменов планируется проработать в ближайшее время, в них могут войти льготы по ипотечным кредитам, создание "киберспортивных рот" для прохождения альтернативной службы и льготы при получении высшего образования, сообщил журналистам зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов."В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования. Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап спортподготовки по киберспорту - с 14 до 12 лет", - сказал он.Хамитов отметил, что понятие "дистанционные соревнования" необходимо закрепить в законодательстве, так как это легализует проведение киберсоревнований в подобном формате. "Это легализует проведение киберспортивных соревнований онлайн, причем нововведение коснется не только компьютерного спорта, но и шахмат, шашек, возможно, даже гимнастики. Что же касается соревнований оффлайн, то необходимо создать механизм признания киберспортивных арен спортивными объектами и внесения их в соответствующий реестр", - добавил он.По его словам, необходимо также доработать инициативу о внеконкурсном приеме в вузы профессиональных спортсменов, которые достигли высоких результатов, так как данная мера поспособствует "популяризации студенческого спорта в наших учебных заведениях"."Сейчас обсуждаются различные нюансы и уточнения, касающиеся в том числе того, каких именно спортсменов можно будет причислять к этой категории. Хочу заметить, что это будет способствовать не только уменьшению оттока российских профессиональных спортсменов в иностранные государства, но и популяризации студенческого спорта в наших учебных заведениях", - отметил он.

https://ria.ru/20220425/vk-1785297514.html

https://ria.ru/20211224/kitay-1765370174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, киберспорт, вооруженные силы рф