https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html

Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России

Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России - РИА Новости, 24.05.2022

Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России

Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать российским регионом, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T06:05

2022-05-24T06:05

2022-05-24T06:21

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать российским регионом, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом Стремоусов отметил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению. "Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня – бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали", - сказал замглавы администрацииПо его словам, сначала нужно полностью наладить мирную жизнь, сформировать всю вертикаль власти, выйти на определенную стабильность, выстроить социальный и экономический сектор, запустить рынок труда."Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом", - сказал замглавы администрации.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/aksenov-1789338559.html

https://ria.ru/20220524/yazyk-1790291147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, херсонская область , украина, в мире