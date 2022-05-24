https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html
Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России
Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России - РИА Новости, 24.05.2022
Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России
Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать российским регионом, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:05
2022-05-24T06:05
2022-05-24T06:21
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать российским регионом, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.При этом Стремоусов отметил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению. "Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня – бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали", - сказал замглавы администрацииПо его словам, сначала нужно полностью наладить мирную жизнь, сформировать всю вертикаль власти, выйти на определенную стабильность, выстроить социальный и экономический сектор, запустить рынок труда."Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом", - сказал замглавы администрации.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/aksenov-1789338559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, в мире
06:05 24.05.2022 (обновлено: 06:21 24.05.2022)
Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о планах региона стать субъектом России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать российским регионом, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача – быть субъектом в составе Российской Федерации", - сказал он.
При этом Стремоусов отметил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению. "Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня – бесполезная трата времени. Поэтому пока о проведении референдума мы даже и не думали", - сказал замглавы администрации
По его словам, сначала нужно полностью наладить мирную жизнь, сформировать всю вертикаль власти, выйти на определенную стабильность, выстроить социальный и экономический сектор, запустить рынок труда.
"Согласно нашему плану интеграции в состав Российской Федерации, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом", - сказал замглавы администрации.
Российские военные взяли Херсонскую область
под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева
, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России
. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.