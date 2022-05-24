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KFC добавила в меню лимонады "Черноголовки" - РИА Новости, 24.05.2022
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KFC добавила в меню лимонады "Черноголовки"
KFC добавила в меню лимонады "Черноголовки" - РИА Новости, 24.05.2022
KFC добавила в меню лимонады "Черноголовки"
Сеть ресторанов быстрого питания KFC после объявления PepsiCo о прекращении продажи напитков в России добавила в меню лимонады российского производителя... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:49
2022-05-24T17:49
экономика
украина
московская область (подмосковье)
россия
kfc
pepsico, inc.
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания KFC после объявления PepsiCo о прекращении продажи напитков в России добавила в меню лимонады российского производителя "Черноголовка", следует из информации на сайте компании.Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку "будет позже". В то же время в меню представлена продукция "Черноголовки": "Кола", "Дюшес", "Байкал" и оригинальный лимонад со вкусом апельсина.РИА Новости направило запросы в пресс-службы "Чернологовки" и KFC.В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежавших KFC. Это не касается ресторанов, работающих по франшизе - их в стране более тысячи.Компания "Черноголовка" - лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании - лимонады, вода "Черноголовка" и Courtois, напиток "Байкал 1977" и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области. В апреле датские СМИ сообщали, что "Черноголовка" наряду с израильской CBC ведет переговоры о покупке российского бизнеса датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group.
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украина
московская область (подмосковье)
россия
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экономика, украина, московская область (подмосковье), россия, kfc, pepsico, inc.
17:49 24.05.2022
 
KFC добавила в меню лимонады "Черноголовки"

KFC после прекращения PepsiCo продаж в России добавила в меню лимонады "Черноголовки"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина около ресторана быстрого питания KFС
Женщина около ресторана быстрого питания KFС - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина около ресторана быстрого питания KFС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания KFC после объявления PepsiCo о прекращении продажи напитков в России добавила в меню лимонады российского производителя "Черноголовка", следует из информации на сайте компании.
Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку "будет позже". В то же время в меню представлена продукция "Черноголовки": "Кола", "Дюшес", "Байкал" и оригинальный лимонад со вкусом апельсина.
РИА Новости направило запросы в пресс-службы "Чернологовки" и KFC.
В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.
В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежавших KFC. Это не касается ресторанов, работающих по франшизе - их в стране более тысячи.
Компания "Черноголовка" - лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании - лимонады, вода "Черноголовка" и Courtois, напиток "Байкал 1977" и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области. В апреле датские СМИ сообщали, что "Черноголовка" наряду с израильской CBC ведет переговоры о покупке российского бизнеса датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group.
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ЭкономикаУкраинаМосковская область (Подмосковье)РоссияKFCPepsiCo, Inc.
 
 
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