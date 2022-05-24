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Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I - РИА Новости, 24.05.2022
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Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I
Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I - РИА Новости, 24.05.2022
Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I
Влияние Петра I на российское казачество обсудили участники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", которая состоялась 23 мая в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:14
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российское казачество
российское казачество
петр i
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Влияние Петра I на российское казачество обсудили участники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", которая состоялась 23 мая в Москве. Среди главных тем мероприятия организаторы назвали также сохранение и продвижение ценностей казачества, помощь коллегам за рубежом и продолжение сотрудничества между казачеством и РПЦ.Всероссийский атаман Николай Долуда напомнил о значении фигуры Петра I для всего российского казачества."Именно с эпохи правления императора Петра I казаки начинают свой путь служения государству российскому. И в будущем они становятся одной из дисциплинированных частей военной и административной "вертикали власти" Российской империи", – заявил всероссийский атаман Николай Долуда. По его словам, в наши дни, как и 300 лет назад, казачество выстраивает механизмы служения России и участвует в мероприятиях по укреплению обороны страны и общественной безопасности.Участники конференции работали по четырем направлениям: "Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и методы работы"; "Опыт работы казачьих молодежных организаций"; "Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: традиции и инновации"; "Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного казачества".
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российское казачество, петр i, россия
11:14 24.05.2022 (обновлено: 12:34 24.05.2022)
 

Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I

© Фотографии предоставлены Синодальным комитетм РПЦ по взаимодействию с казачествомУчастники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества"
Участники конференции Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества
© Фотографии предоставлены Синодальным комитетм РПЦ по взаимодействию с казачеством
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Влияние Петра I на российское казачество обсудили участники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", которая состоялась 23 мая в Москве. Среди главных тем мероприятия организаторы назвали также сохранение и продвижение ценностей казачества, помощь коллегам за рубежом и продолжение сотрудничества между казачеством и РПЦ.
Всероссийский атаман Николай Долуда напомнил о значении фигуры Петра I для всего российского казачества.
"Именно с эпохи правления императора Петра I казаки начинают свой путь служения государству российскому. И в будущем они становятся одной из дисциплинированных частей военной и административной "вертикали власти" Российской империи", – заявил всероссийский атаман Николай Долуда. По его словам, в наши дни, как и 300 лет назад, казачество выстраивает механизмы служения России и участвует в мероприятиях по укреплению обороны страны и общественной безопасности.
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Участники конференции работали по четырем направлениям: "Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и методы работы"; "Опыт работы казачьих молодежных организаций"; "Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: традиции и инновации"; "Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного казачества".
 
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