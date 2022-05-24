https://ria.ru/20220524/kazaki-1790332396.html

Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I

Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I - РИА Новости, 24.05.2022

Долуда: казаки начали служить государству в эпоху правления Петра I

Влияние Петра I на российское казачество обсудили участники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", которая состоялась 23 мая в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:14

2022-05-24T11:14

2022-05-24T12:34

российское казачество

российское казачество

петр i

россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Влияние Петра I на российское казачество обсудили участники конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", которая состоялась 23 мая в Москве. Среди главных тем мероприятия организаторы назвали также сохранение и продвижение ценностей казачества, помощь коллегам за рубежом и продолжение сотрудничества между казачеством и РПЦ.Всероссийский атаман Николай Долуда напомнил о значении фигуры Петра I для всего российского казачества."Именно с эпохи правления императора Петра I казаки начинают свой путь служения государству российскому. И в будущем они становятся одной из дисциплинированных частей военной и административной "вертикали власти" Российской империи", – заявил всероссийский атаман Николай Долуда. По его словам, в наши дни, как и 300 лет назад, казачество выстраивает механизмы служения России и участвует в мероприятиях по укреплению обороны страны и общественной безопасности.Участники конференции работали по четырем направлениям: "Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и методы работы"; "Опыт работы казачьих молодежных организаций"; "Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков: традиции и инновации"; "Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного казачества".

https://ria.ru/20220226/serga-1774843815.html

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российское казачество, петр i, россия