https://ria.ru/20220524/kapitulyatsiya-1790400270.html

В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева

В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева - РИА Новости, 24.05.2022

В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева

Сдача в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) положила конец украинскому мифу о... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:27

2022-05-24T14:27

2022-05-24T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сдача в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) положила конец украинскому мифу о "несломленных воинах", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода."С капитуляцией "Азова" произошло крушение мифа украинской пропаганды о "несломленных воинах", готовых погибнуть, но не сдаться", - сказал журналистам Константинов.По его словам, киевские пропагандисты сравнивали боевиков "Азова" с защитниками Сталинграда и 300 спартанцами. "Теперь эти сравнения проводить как-то затруднительно, хотя бы потому, что защитники Сталинграда город отстояли, а спартанцы все погибли в бою, а не сдались в плен", - подчеркнул Константинов.По его словам, как бы украинская пропаганда ни старалась выдать события на "Азовстали" за мифическую "операцию по эвакуации", на практике имела дело капитуляция. "Миф о героических защитниках "Азовстали" лопнул, не выдержав столкновения с реальностью, и так будет происходить с прочими наштампованными за последние полтора-два столетия украинскими мифами", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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Кирилл Волков

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