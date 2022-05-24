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В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/kapitulyatsiya-1790400270.html
В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева
В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева - РИА Новости, 24.05.2022
В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева
Сдача в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) положила конец украинскому мифу о... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:27
2022-05-24T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
мариуполь
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сдача в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) положила конец украинскому мифу о "несломленных воинах", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода."С капитуляцией "Азова" произошло крушение мифа украинской пропаганды о "несломленных воинах", готовых погибнуть, но не сдаться", - сказал журналистам Константинов.По его словам, киевские пропагандисты сравнивали боевиков "Азова" с защитниками Сталинграда и 300 спартанцами. "Теперь эти сравнения проводить как-то затруднительно, хотя бы потому, что защитники Сталинграда город отстояли, а спартанцы все погибли в бою, а не сдались в плен", - подчеркнул Константинов.По его словам, как бы украинская пропаганда ни старалась выдать события на "Азовстали" за мифическую "операцию по эвакуации", на практике имела дело капитуляция. "Миф о героических защитниках "Азовстали" лопнул, не выдержав столкновения с реальностью, и так будет происходить с прочими наштампованными за последние полтора-два столетия украинскими мифами", - подчеркнул глава парламента.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
14:27 24.05.2022 (обновлено: 14:29 24.05.2022)
 
В Крыму назвали капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева

Спикер парламента Крыма Константинов назвал капитуляцию "Азова" крушением мифа Киева

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПленные украинские боевики с "Азовстали"
Пленные украинские боевики с Азовстали
© Министерство обороны РФ
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Пленные украинские боевики с "Азовстали". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Сдача в плен украинских боевиков националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) положила конец украинскому мифу о "несломленных воинах", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Снова наступаем". Куда перебрасывают войска после штурма Мариуполя
"С капитуляцией "Азова" произошло крушение мифа украинской пропаганды о "несломленных воинах", готовых погибнуть, но не сдаться", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, киевские пропагандисты сравнивали боевиков "Азова" с защитниками Сталинграда и 300 спартанцами. "Теперь эти сравнения проводить как-то затруднительно, хотя бы потому, что защитники Сталинграда город отстояли, а спартанцы все погибли в бою, а не сдались в плен", - подчеркнул Константинов.
По его словам, как бы украинская пропаганда ни старалась выдать события на "Азовстали" за мифическую "операцию по эвакуации", на практике имела дело капитуляция. "Миф о героических защитниках "Азовстали" лопнул, не выдержав столкновения с реальностью, и так будет происходить с прочими наштампованными за последние полтора-два столетия украинскими мифами", - подчеркнул глава парламента.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольРеспублика КрымВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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